トッテナムvsフルハム スタメン発表
[11.29 プレミアリーグ第13節](Tottenham Hotspur Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 20 モハメド・クドゥス
FW 9 リシャルリソン
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
トーマス・フランク
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 30 ライアン・セセニョン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 19 サムエル・チュクウェゼ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコルト
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
MF 10 トム・ケアニー
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
FW 22 ケビン
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
