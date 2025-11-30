¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡È²¶¤¿¤Á¤ÎÄÕ½Å¡É¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¡È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Ì³Ú¡É¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òºÆÀ°Íý
¡¡ÂÔ¤Á¤«¤Í»³¤Î¥Û¥È¥È¥®¥¹¡ª¡¡¤½¤¦¤è¡¢¤³¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢¡ÖÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î²¿¤è¤ê¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡ÈÆÉ¤ß¡É¤¬¡¢ÈùÌ¯¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤À¡×¤È¤«¡Ö¡Ø¤Õ¤ó¤É¤·¤Î¤«¤ß¡Ù¤³¤È¾¾Ê¿¡È±ÛÃæ¼é¡ÈÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Õ¼±¤·²á¤®¤Æ¡¢»ëÌî¶¹ºõ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¡ÈÀü¤Á¡É¤ÎÀº¿À¤â¡¢È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤«¡¢ÄÕ½Å¤ËÂÐ¤·¤Æ»¶¡¹¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤¬ÂÔ¤Á¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù²£ÉÍÎ®À±¡Ö¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´¶¼Õ¤È°¦¡¡ÃÎ¤ë´î¤Ó¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ë
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè45²ó¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤Ï¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡¢ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¡Ö°Æ»×¡Ê¤¢¤ó¤¸¡Ë¡×――¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Ì³Ú¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡¢ÂÔË¾¤Î²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè44²ó¡Ö¶õÈô¤Ö¸»Æâ¡×¡£¿È¾åÈ¾¸º¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¢ÄÀÝµ¤Ê¥àー¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ì½ñÆ²¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢½ÅÅÄ¼·»°ÏºÄç°ì¡¿¤Î¤Á¤Î½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¡Ê°æ¾åË§Íº¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëµººî¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·²¾¤Ë¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤ªÂê¡×¤Î¤â¤È¡¢2¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤ÈÁÛÁü¤ò¤á¤°¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÀ¸µ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤æ¤¯ÄÕ½ÅÉ×ºÊ¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¹¾¸Í¤òµî¤Ã¤¿Ê¿Âô¾ïÉÙ¡¿ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ä¡¢ÄÕ½Å¤Î¿È¾åÈ¾¸º°Ê¹ßÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤¿Í¡¹¤È¤ÎºÆ²ñ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Å¹¤Î¸®Àè¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ø°ì¿Í¸¯ÐúÑ´ÀÐ¶¶¡Ù¤È¤¤¤¦Ææ¤Îµººî¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢ÄÕ½ÅÉ×ºÊ¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ä¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜ¿Í¤À¤è¡£¤³¤ì½ñ¤±¤ë¤Î¤Ï¸»ÆâÀèÀ¸¤·¤«¤¤¤Í¤¨¤è¡×¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢º¹¤·½ñ¤¤¬¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈ¬Æü¿½¤Î¹ï¡¢°ÂÆÁ»û¤Ë¤ª±Û¤·¤¢¤ë¤Ù¤¯¸õ¡×¡£¤«¤¯¤·¤Æ¡¢°ÂÆÁ»û¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÄÕ½Å¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¿²ì¸»Æâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ºµÓ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤Î¼é¤³¤È¡¢½ÉÅ¨¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¤À¤Ã¤¿¡£Äê¿®°Ê²¼¡¢Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÄ¾Â»þÂå¤ÎÂç±ü¤ÇÉ®Æ¬¾åçÅ¸æÇ¯´ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¤Ê¤É¡¢°ìÆ±¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ëºÂÉß¤ÇÄê¿®¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¡Öµð°¡×――Ê¿²ì¸»Æâ¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¡¢µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡¢Äê¿®¼«¿È¤âÇÓ½ü¤·¤¿¡¢Âç¸æ½ê¡¦°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î½ê¶È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤À¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡£²æ¤é¤È¶¦¤ËµØ¤òÆ¤¤¿¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÇ÷¤ëÄê¿®¤À¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÄÕ½Å¤Ï¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ê¤ã¡¢¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£Äê¿®¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¼«¿È¤Ë¿È¾åÈ¾¸º¤Î·ºÈ³¤òÍ¿¤¨¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤ÌÂç³èÌö¤ò¤ß¤»¤ë²ó¤À¤Ã¤¿¡£Éâ¤«¤Ì´é¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤Æ¤¤¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ì¤È¤¤¤¦Æ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ë¾å¤Ï¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎºÝ¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤é¤·¤¤¡¢¤¦¤ó¤È¤Õ¤¶¤±¤¿Áû¤®¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡Ö¤·¤ß¤Ã¤¿¤ì¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤Î¼éÍÍ¤«¤é¡¢¤«¤«¤ê¡Ê»ñ¶â¡Ë¤ò¤Õ¤ó¤À¤¯¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉìÔÂô¤Ç¤Õ¤¶¤±¤¿Áû¤®¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ½ÕÄ®ÀèÀ¸¤Î¶¡ÍÜ¤È¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢ÄÕ½Å¤ÎÇØÃæ¤ò¶¯¤¯²¡¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¸»Æâ¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¿·ºî¾ôÎÜÍþ¤ò°ì¶å¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼Çµï¾®²°¤Ç¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡×²èºö¤ò¤¹¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤½¤³¤Ë¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¶½¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¸»Æâ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤Ìò¼Ô³¨¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÈø½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¡¢ËÌÈøÀ¯±é¡¿»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¡¢´î»°Æó¡¢ÆîÀ¦¡¢½É²°ÈÓÀ¹¡ÊËôµÈÄ¾¼ù¡Ë¡¢ÅâÍè»°ÏÂ¡Ê»³¸ý¿¹¹¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î³¨»Õ¡¦µººî¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¼«¿È¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡Ö¤ªÂê¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÄÕ½Å¡£°ÊÁ°¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬»×¤ï¤º¡È´Ø¿´¡É¤ò»ý¤Á¡¢¼«¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ø°Æ»×¡Ê¤¢¤ó¤¸¡Ë¡Ù――¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ßÆ°¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ªÂê¡×¤ÎÀßÄê¤¬¡¢º£¤ÎÄÕ½Å¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤À¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÄÕ½Å¤«¤é¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡Ö¤ªÂê¡×¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸»Æâ¤é¤·¤¤²è¹æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¾Á°¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÌä¤¤³Ý¤±¤Î¤â¤È¡¢´î»°Æó¤¬¡Ö¡Ø¤·¤ã¤é¤¯¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤«¤Í¡©¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¯¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î³Ú¤ò¼Ì¤¹¡×――¡Ö¼Ì³Ú¡×¤ÎÃÂÀ¸¤À¡ª
¡¡¤«¤¯¤·¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤¿¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Ì³Ú¡×¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î³¨ÊÁ¤ÎÀßÄê¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤âÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤Æ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÄÕ½Å¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ºÆ¤ÓÄÕ½Å¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿ÀâÆÀ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎËÜ²»¤ò¿½¤»¤Ð¡¢¸«¤¿¤¤¡Ä¡Ä2¿Í¤ÎÃË¤Î¶È¤È¾ð¡¢°ø²Ì¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë³¨¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Æ¤¤¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î²ÎËû¤â¿´Æ°¤«¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÖºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤²ÎËû¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀª¤¤¤Å¤¯¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Ì³Ú¡×¡£¤½¤Î³¨――¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£Æü¤Î²æ¡¹¤¬ÃÎ¤ë¡ÖÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡×¤Î³¨¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¿¤Á¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÀ¤¤ËÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÄÕ½Å¤¿¤Á¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù――¤½¤Î¡ÖÌ´È¸¡×¤ò¡¢¶»¤ËµîÍè¤¹¤ëËü´¶¤Î»×¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢Âç¤¤¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡ÊÊ¸¡áÇþÁÒÀµ¼ù¡Ë