Ä¹ºê¡¡8Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¡ªÉÂµ¤¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿Ì¾ÁÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡¡»³¸ý·Ö¼ç¾¡Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¾º³Ê¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè38Àá¡¡Ä¹ºê1¡½1ÆÁÅç¡Ê2025Ç¯11·î29Æü¡¡ÌÄÌçÂçÄÍ¡Ë
¡¡Ä¹ºê¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ú¤Ê¬¤±¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ìó4000¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿±þ±çÀÊ¤«¤é¡ÈJ1Ä¹ºê¡É¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¶Á¤¯¡£¿À¸Í¤ÇJ1Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¼ç¾¤Î»³¸ý¤Ï¡Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¾º³Ê¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀá¤ÏÁ°È¾¤«¤é¼éÀª¤Ç¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËÂ¾²ñ¾ì¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¿å¸Í¤¬ÀèÀ©¡£3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤ÏÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤ÇÄ¹ºê¤¬¼«Æ°¾º³Ê·÷¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï²§Ä¹¡£¸åÈ¾23Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤¬¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Á°È¾Àï¤ÏÇÈ¤Ë¾è¤ì¤º7¾¡7Ê¬¤±5ÇÔ¤Î8°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï²¼Ê¿´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò·èÃÇ¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡È¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçË¤¡É¡¢¹âÌÚÂöÌéÂåÉ½¼èÄùÌò·óCRO¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¹¶¼é¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤¬Ìá¤Ã¤¿¸åÈ¾Àï¤Ï12¾¡6Ê¬¤±1ÇÔ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£17Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ï³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆÀ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ¤Ë¾º³Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£7·î¤ËMFÌ¾ÁÒ¤¬°À¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¡£»³¸ý¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ê¥°¡ÊÌ¾ÁÒ¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¤»×¤¤¤ÏÀ¨¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£J1½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿18Ç¯¤Ï1Ç¯¤ÇµÕÌá¤ê¡£»³¸ý¤Ï¡Ö¼¡¤ÏJ1¤ÇÄ¹ºêÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ºòÇ¯½©¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ËÜµòÃÏ¤Î¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤¹¤ë¡£¡¡¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë