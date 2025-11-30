◇アメフト全日本大学選手権準決勝 立命大42―31早大（2025年11月29日 スピアーズえどりくフィールド）

アメリカンフットボールの全日本大学選手権準決勝が29日、東京・スピアーズえどりくフィールドで行われ、2連覇を狙う立命大（関西2位）が早大（関東1位）を42―31で下し、2年連続11度目の甲子園ボウル出場を決めた。きょう30日の関学大（関西1位）―関大（関西3位）の勝者と聖地で激突することになり、決勝の甲子園ボウルは史上初めて関西勢同士の顔合わせとなる。

広がる視界の向こうに、史上初の偉業が待っていた。立命大が14―3とリードした第2Q13分18秒。自陣25ヤードからの攻撃で、QB竹田剛（4年）がロングパスを投じる。ターゲットはWR木下亮介（4年）だ。敵陣30ヤード付近でキャッチし、マークしていたDBを振り切ると、もう眼前に敵はいない。エンドゾーンまで駆け抜け、2年連続の聖地へ近づくTDを刻み込んだ。

「やっと気持ちが入ってきた感じ。フラストレーションがたまっていたけど、プレーが良くなった」

8回のパスキャッチで、175ヤードをゲインした活躍に表情が緩む。昨年までのエースWR大野光貴（現オービック）が卒業。ライバルの不在が背番号1から心の張りを奪った。復活の手がかりはOBの池野伸氏から聞いた一言。「シーズン終盤で大事なパスを一本取れば変わる」――。3―24と完敗した関学大戦のラストに、ターニングポイントのパスキャッチがあった。

「木下にボールを集めれば何とかしてくれる。今日は彼が試合を決めてくれた」

エース復権を喜んだ高橋健太郎監督の手腕も見逃せない。後半開始直後にQB井口想良（1年）を起用。意表を突くランでオフェンスを活性化し、4つのインターセプトを記録したディフェンスは前半の流れをつくった。

約100人の私設応援団が駆けつけたアウェーで決めた甲子園ボウルの「関西決戦」。全国選手権の方式が改訂され、2年目での実現とはいえ、史上初の戦いへ期待は高まる。相手はリーグ戦で敗れた関学大か、完勝した関大か――。どちらが来ても、真の強者を決めるカードにふさわしい。 （堀田 和昭）