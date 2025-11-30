◆東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合 チームＷｅｓｔ４―１チームＥａｓｔ（２９日・神宮）

東京六大学野球連盟１００周年を記念したオールスター東西対抗戦が２９日、行われた。選手の出身校によってチームを結成。大学最後となる一戦で、巨人ドラフト２位の早大・田和廉投手（４年＝早実）はチームＥａｓｔの８番手で登板し、３者三振で有終の美を飾った。ヤクルト１位指名の法大・松下歩叶（あゆと）内野手（４年＝桐蔭学園）が左越え２ランを放つなどプロ入りする６選手が躍動。この日を最後に引退する東大・渡辺向輝投手（４年＝海城）も１回無失点の好投を見せた。

「氣」を出し切った。田和は３つ目の空振り三振を１３０キロスライダーで奪い、“大学ラスト登板”を締めくくった。「しっかりいい結果が残せたので、よかったと思います」。余韻に浸りながらマウンドを降り、満足そうに仲間の待つベンチへと駆けた。

４―１の８回に８番手で登板。先頭の法大・今泉秀からカットボールで空振り三振を奪うと、続く東大・杉浦はスライダーで空振り三振。最後の明大・光弘もスライダーで斬った。「自分のシンカーを待ってるだろうな」と裏をかき、巨人・阿部監督が「特殊球」と称するシンカーをあえて決め球に使わず。プロ入り前最後の登板にふさわしい、圧巻の投球で大学野球に別れを告げた。

早稲田でしか学べなかった。早稲田だから成長できた。「一言で言ったら『氣』。気持ちを持ってキャッチャーが構えているところに放れば打たれない。それをどうやって体現するかというのは、ずっとこの４年間考えながらやってきた」と田和。巨人で先輩になる田中将もグラブに刺しゅうしている「氣」を、プロでもボールに乗せていく。

早大・小宮山監督からは常々「プロをなめるな」と言われてきた。「一球の失投、甘いところに行った球が今まではヒットだったのが、ホームランになる世界だと思う」と想像するが「早稲田でやってきたことを継続できればいい結果を残せるかなと」。舞台を移しても、気持ちは変わらない。やるべきことを貫き通す。（臼井 恭香）