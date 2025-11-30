ジャパンカップ30日に発走

中央競馬のG1・ジャパンカップは30日、東京芝2400メートルで争われる。日本中央競馬会（JRA）は表彰式でTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に騎手役で出演している俳優の登場を発表。豪華ゲストにファンからは驚きの声が上がっている。

ジャパンカップでは既に当日の東京競馬場で、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏と元騎手で現調教師の福永祐一氏がスペシャルトークショーに出演することが発表されていた。

さらに、表彰式には競馬を題材にしたドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」で佐木隆二郎騎手を演じている俳優・高杉真宙も登場する。

高杉は29日、公式Xでマネジャーの投稿として「明日は、#ジャパンカップ の表彰式に、#ロンジン 賞のプレゼンターとして登壇させていただきます よろしくお願いします」と報告。スイスの時計ブランド「ロンジン」はジャパンカップとパートナーシップを結んでいる。

豪華ゲストにX上のファンも歓喜。「ほんとにうれしすぎてやばい」「佐木隆二郎として競馬ファンのハートもガッチリ掴んできて下さい」「競馬民にイケメンがバレますね」「ジャパンカップ開催の東京競馬場に福永祐一とイチローと佐木隆二郎来るの激アツすぎる羨ましい」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）