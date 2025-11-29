キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

海の幸に恵まれた小田原。

神奈川県西部の中心都市であり、小田原城のある城下町。

都心からのアクセスも良く、整備の行き届いた綺麗な街です。

今回は、その小田原の一角で見つけた、ある小さな漁港グルメと利用した車中泊スポットを紹介します。

港町グルメに目がないバンライファー

車上生活も気づけば2年半の筆者、寅造です。

趣味といえる趣味は少なめで、車中泊でもYouTubeを観ながらのんびり過ごしています。

最近は、モバイルモニターを導入して、大きな画面で楽しむのが定番に。

そんな無趣味な僕ですが、美味しいものは大好きです（みんな好きですよね）。

とくに車中泊旅で訪れた港町で食べる海の幸は別格です。

地魚の刺身、アジフライ、煮魚といくら食べても飽きません。

なかでも刺身は別格。

マグロ、ブリ、イカ、貝、生の海鮮があれば幸せです。

小田原ってこんな街

寅造は三浦半島を拠点に、よく海沿いをドライブします。

横須賀、逗子、鎌倉、茅ヶ崎と海沿いをあてもなく走るのが好きで、気づけば小田原までたどりついていることもしばしば。

都内からも高速で約2時間半とアクセスも良好で、ふらりと気軽に立ち寄れます。

神奈川県西部の中心都市で、小田原城が見守る歴史の街でもあります。

小田原で車中泊をするよりも、伊豆への行きや帰りにご飯目当てで寄り道するのが定番。

わざわざ立ち寄りたくなる美味しい店が多いんです。

なかでも、街の一角にある小さな漁港が、ナイスグルメなスポットなのです。

小田原でおすすめのグルメ

早川漁港

・さかなセンター 海鮮バーベキュー

港にそびえる巨大な小田原提灯が印象的な早川漁港は、小さな港ながら周辺には海鮮のお店がたくさんあります。

直売所の「さかなセンター」前にはウッドデッキの浜焼きコーナーがあり、店内で買った干物やエビ、貝をガスロースターでその場で焼いて楽しめます。

さかなセンター 海鮮バーベキュー

所在地：神奈川県小田原市早川1-6-10

TEL：0465-23-1077

営業時間：

・平日10:00～15:00（バーベキュー最終受付14:00）

・土日祝10:00～16:00（バーベキュー最終受付15:00）

料金：テーブル代1,100円（税込）利用時間 1時間30分 ※1テーブルで4名様までご利用可能

（バーベキューコンロ、軍手、トング、まな板、バットなど込み）

詳細はこちら▷さかなセンター

・海鮮ビュッフェほうじょう

もう一つのオススメが海鮮食べ放題のほうじょう。

海鮮ビュッフェで刺身や魚のフライなど、海の幸が食べ放題で楽しめます。

海鮮ビュッフェほうじょう

所在地：小田原市早川1-6-10 小田原水産会館2Ｆ

営業時間：

・月曜～金曜 10:00～15:00（最終入店14:00）

・土・日 9:00～15:00（最終入店14:00）

定休日：木曜日

料金：

・全種類ビュッフェ大人3,300円、お子様（11歳以下）1,600円

・お刺身ビュッフェ：2,400円

詳細はこちら▷海鮮ビュッフェほうじょう

土岩かまぼこ（土岩商店）

小田原名物といえば「かまぼこ」。

なかでも寅造のおすすめは、大正10年創業の老舗、「土岩かまぼこ」。

上品な白いかまぼこは、ひと口で磯の香りがふわ～っと広がる上品な味わい。

「口の中が海や」ってなるくらい美味しいです。

お店の方から聞いた話では、原料の白身魚（イシモチ）の含有量が多いほど磯の香りがたち美味しいとのこと。

1本1,260円～と、少し贅沢ですが間違いのない美味しさだと思います。

土岩かまぼこ

所在地：神奈川県小田原市早川1-19-2

TEL：0465-23-0361

営業時間：7:00～18:00

定休日：なし

詳細はこちら▷土岩かまぼこ

小田原での車中泊

小田原は、伊豆への行き帰りに食事で立ち寄ることが多く、車中泊はあまりしていません。

ですが、街で一杯やりたい夜に使ってみた車中泊場所がこちらです。

予約制のタイムズのBです。

早川漁港からは徒歩約15分ですが、広めの駐車場で、近くに公園の公衆トイレがあり快適でした。

タイムズのB 箱根ターンパイクC駐車場

所在地：神奈川県小田原市早川3-10

料金：450円/日

予約はこちらから▷タイムズのB

まとめ

小田原は早川漁港がおすすめ。

冷たいビールを呑みながら浜焼き食べて、漁港で海を見ながら夕涼みが最高です。

そのほかにも、小田原駅周辺も気になる呑み屋さんが点在し、小田原城周辺は整備が行き届き散策向き。

また箱根方面へ車で少し走れば、山の幸と温泉も満喫できます。

小田原を拠点にのんびり過ごすも良し、箱根や湯河原に足を延ばすも良し。

気分に合わせて楽しんでください。