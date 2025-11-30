「国際親善試合、女子日本代表３−０女子カナダ代表」（２９日、ピーススタジアムｂｙＳｏｆｔＢａｎｋ）

世界ランキング８位の女子日本代表は、同９位のカナダ代表に３−０で快勝した。通算対戦成績を日本の９勝４分け４敗とした。前半４３分にＭＦ谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）のゴールで先制。後半は６分にＦＷ田中美南（ロイヤルズ）、２３分には左からの折り返しをＦＷ藤野あおば（マンチェスター・シティー）が決めた。１２月２日に行うカナダとの練習試合（トランスコスモススタジアム長崎）が年内最後の活動となる。

久々の快勝に安堵（あんど）の雰囲気が漂った。国内組中心で臨んだ今夏の東アジアＥ−１選手権を除くと、公式戦７試合ぶりの勝利。フルメンバーでは２月以来となる無失点勝利に貢献したＤＦ熊谷は「何としても結果を出さなきゃと思っていた。３−０で勝てたのはメンタル的にも良かった」と胸をなでおろした。

シュート総数は１６本。序盤にチャンスを決めきれず流れが傾きかけていたが、前半４３分に谷川のゴールで均衡を破ると、後半も順調に得点を重ねた。「チームが勝てたのが一番大きい」と谷川。３点目もアシストし、チームの重苦しいムードを一掃させる活躍だった。

勝利から遠ざかり、チームは自信を失っていた。「どうしていけばいいのか…というのは、正直あった」と熊谷。試合前日の夜には約１時間のミーティングを実施。スタッフに選手の思いを伝え、迷いを消した。中盤で何度もボールを奪ったＭＦ長野は「狙いやすくなった」とうなずいた。

来年３月のアジア杯を前に弾みのつく勝利。ニールセン監督は「自信をもって向かって行きたい」と決意。世界一奪還へ、再出発を切った。