「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第３日」（２９日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

８位から出た金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８をマークし、７１の鈴木愛（セールスフォース）と通算６アンダーで首位に並んだ。前年に続いて双子ペアでプレーした岩井千怜、明愛（Ｈｏｎｄａ）は、７２の千怜が通算４アンダーで３位、７９の明愛は通算２オーバーの２３位となった。

金沢はイーブンで迎えた９番パー５で、３打目の残り８０ヤードを手前にバウンドさせてカップインという完璧なショットでイーグルを奪い、派手なアクションでギャラリーの歓声に応えた。

「気持ち的にも余裕が」と、その後はいい流れでプレー。さらに１打伸ばして迎えた１７番では、６７ヤードを“ＯＫ”につけてスコアを伸ばした。

「最近ウエッジで悩んでいて、パー５でなかなかバーディーが来なかった」ため、ウエッジを念入りに練習して臨んだ大会でもあった。いずれも５６度のウエッジだった９番、１７番のアプローチで奏功。苦手だったショットが躍進への武器となった。

７月に男子のチャリティーイベントで、石川遼とラウンド。「本当にプロゴルファーになって良かった。遼くんと回るなんて、人生でないじゃないですか」という機会が、いい“気”を呼んだ。９月にはソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝。石川からの祝福もあったという。

迎えた最終戦。勝てば初勝利、２勝目が国内メジャーとなる。２０１０、１３年の日本女子オープン選手権を勝った宮里美香、１５年のワールド・サロンパス・カップと日本女子オープン選手権を制した田仁智（韓国）以来３人目。宮里、田仁智とも米ツアーメンバーだったため、国内での会員としては初のチャンスだ。「集中力を切らさず、最後まで諦めず、ですね」と、いい流れを快挙につなげていく。