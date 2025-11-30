「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０ＶＣ長野」（２９日、おおきにアリーナ舞洲）

昨季リーグ王者のサントリーはＶＣ長野をストレートで下し、１０勝１敗とした。主将の日本代表アウトサイドヒッター・高橋藍（２４）はチーム３位の１２点を挙げた。兄の塁（２５）もピンチサーバーで出場し、第２セットは自らのサービスエース２本を含む５連続ブレークに貢献。兄弟の活躍で会場を沸かせた。

高橋兄弟の競演で、サントリーが１０勝の大台に乗せた。藍が自慢のアタックで得点を重ねると、塁も磨き上げてきたサーブでチームに流れをもたらした。第２セット、１９−１２から塁がピンチサーバーで入り、いきなりサービスエース。続くポイントは藍のアタックで奪った。塁はさらにエースを奪うなど、怒濤（どとう）の５連続ブレークで相手を突き放した。

終始主導権を譲らぬ展開に、藍は「完璧に近い勝ち方。これを継続できるように。勝っている時ほど引き締めていきたい」とうなずいた。兄の活躍についても「僕自身もチームとしても、塁に信頼を置いている。役割を果たしてくれている」と感謝。塁は「１本目をノータッチでエースを取ることができた。そこからいい流れができた」と手応えを口にした。