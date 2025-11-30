▼3着ゴーイントゥスカイ（荻野極）終始外を回される形で、馬には苦しい形だった。最後は力だけで押し切れそうなところまで来たし、よく頑張ってくれた。

▼4着ネッタイヤライ（松山）ハナにこだわるつもりもなく、リズム良くと考えていたけど予想以上にスタートが速かった。長くいい脚を使ってくれて強い馬に食らい付いてくれた。

▼5着カラペルソナ（プーシャン）荒れた馬場でバランスを取るのに苦労した。現状2000メートルは良い。もう少し成長すれば重賞でも走れると思う。

▼6着ウイナーズナイン（西村淳）過去の映像を見るに、手応え以上に伸びないのは分かっていたので早め早めに動いたけど…。また次、頑張ります。

▼7着バルセシート（C・デムーロ）ゲートが開いて驚いてしまったので後ろからになってしまった。勝負どころの3、4コーナーで手応えが怪しくなって直線はジリジリという感じになった。

▼8着フリーガー（坂井）初戦と変わりなく来ていた。強い馬相手にいい経験になった。

▼9着サトノアイボリー（団野）背中がいい馬。ある程度いい勝負できると思っていたのですが道中、気が勝ち過ぎるところがあった。現状の力を出せていません。

▼10着ロックターミガン（鮫島駿）3コーナーで下りを使って早めに動いたがボコボコした馬場で脚を取られた。大跳びの馬なのでフォームが崩れてしまい、余計なエネルギーを使ってしまった。

▼11着メイショウソラリス（武豊）前走みたいに楽に先手を取れなかった。まだまだこれからの馬。