»°É©½Å¹©West¡¦ËÌÛê»ËÌé¤¬DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖºÇÂ¿¾¡³Í¤Ã¤Æ¡×¸µºå¿À¤ÎÆ±´ü¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¡¡¸µºå¿À¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¿Í¡¦»°É©½Å¹©West¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬29Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö¤¸¤ç¤¦º×¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¸÷À±³Ø±¡¡Ê¸½¡¦È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡áÀÄ¿¹¡Ë¤Î¼ç¼´¤ÈÂçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¡£12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇËÌÛê¤¬2°Ì¡¢Æ£Ï²¤¬1°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡£2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Æ£Ï²¤Ï¡ÖMC¡¦ËÌÛê¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Êºå¿À¤Ç¤Ï¡Ë2¿Í¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¹ç¤¦¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢1»þ´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÎ»¡£ËÌÛê¤Ï¡ÖÍèÇ¯¡¢ºÇÂ¿¾¡¤È¤«¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê¤ò³Í¤ë¡Ë¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¤â¤¦°ì²ó»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬º£Ç¯2²ó·Ð¸³¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍèÇ¯¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¡×¤ÈÆ£Ï²¤Îºå¿ÀÀïÀèÈ¯Æü¤Ç¤Î¡ÈÅÐÈÄ¡É¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤âDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆ£Ï²¤Ï¡Ö¡ÊºÇÂ¿¾¡¤Ï¡Ë³Í¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¿·¤¿¡£º£µ¨µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ºå¿ÀÀïÅÐÈÄ¤ä¡¢¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î¡È³®Àû¡É¤Ë¤â¡Ö½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Åê¤²¤é¤ì¤¿¤é³Ú¤·¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë