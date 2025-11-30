阪神・梅野が、大阪府藤井寺市のスポーツ用品店「フジスポ」で今オフ初のトークショーを行った。質問コーナーや実使用グッズなどを懸けたじゃんけん大会で盛り上がり、物販では自ら売り場に立った。10日には取得していた海外フリーエージェント（FA）権を行使せずに残留を決断。1軍に定着した17年以降では自己最少の出場52試合からの巻き返しへ、2年ぶりとなるお立ち台を来季のモチベーションに掲げた。

「今年は（お立ち台が）なかった。そのくらい、自分の中では充実したシーズンじゃなかった。活躍がないと立てないので、来年そういう機会ができるように、声を届けられるようにしたい。それがファンへの恩返し」

超満員の歓声を一身に浴びてきた男だからこそ、スポットライトから遠ざかる自分にイラ立ちもある。リーグ優勝を果たしたとはいえ、途中出場が多く、見せ場は減った。それでも腐らなかったのは、いつも背中を押すファンがいたからだ。

「試合に出ない時も、自分のユニホームとタオルを持ってきてくれるというのは何年やってもうれしい。喜びを野球で返さないと」

ヒーローインタビューの“締め”で叫ぶ「勝つばーい！」は、長らく聖地の空に響いていない。逆襲を期す26年。不遇の時を支えた“仲間”と、名文句を絶叫する。（八木 勇磨）