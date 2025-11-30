男性ユニット「TM NETWORK」の木根尚登（68）がドキュメンタリー小説「電気じかけの予言者たち―再起動編―」（リットーミュージック刊）を12月1日に出版する。今作はシリーズ第7弾で、2018年1月の小室哲哉（67）の引退から、その撤回、グループが復活するまでの約6年4カ月を木根の目線でつづった。

木根はスポニチ本紙の取材に応じ、引退時の小室の自宅に楽器が一つもなかったと回想。再集結は21年に「3人でまたやろう」と言った小室の言葉が始まりだったが「哲ちゃんが3人でやろうと言ってTMNが始まった。10代の時の彼が帰ってきたと感じた」と振り返った。

グループのために6年ぶりに小室が書き下ろした「How Crash？」を聴いた時は「40年以上一緒にいる仲間が作った曲を格好いい！と感じられることが幸せと感じた」としみじみ。3人で音を合わせた際は「10代の時に初めて一緒に演奏をした時の高揚感を思い出した」と目を細めた。昨年5月、デビュー40周年記念ツアーの最終公演の3時間後、打ち上げ会場で小室が「またやろうか」と口にしたといい「TMNにとって希望と感じた」。再び心を一つにした3人は来年1月22日の東京・立川ステージガーデン公演を皮切りに全国ツアーを開催する。