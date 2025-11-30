【ネコ漫画】愛猫の鼻で健康をチェックする飼い主!?その様子に「めちゃくちゃわかるw」など愛猫家から共感コメントが続出
【漫画を読む】猫の鼻を触る飼い主だが…!?
先日、『鼻チェック』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年11月25日現在)、今回紹介する漫画も6.9万いいね(2025年11月25日現在)を超える人気漫画家だ。
キュルガを抱き抱えて、顔や身体を優しく撫でてあげるフータ。撫でるついでにキュルガの鼻を触ると冷たかったので、フータは健康的な鼻だと確認。しっとりを確認した親指で、キュルガの額をまた撫でてあげる。
ある晩フータのベッドで寝ているキュルガを撫でて、ついでに鼻も触ると乾いていることに気が付く。キュルガの鼻は、寝ているときや眠いときは乾きが違うのだ。
翌朝、先に起きたキュルガはいびきを掻いているフータをじっと見つめる。そしてキュルガが鼻をフータの顔にくっつけると、鼻の冷たさでパッと目が覚めるフータであった。
しっとりが戻った鼻でフータを起こすキュルガ！漫画を読んだ読者からは「めちゃくちゃわかるw」「この上なく幸せな目覚め」などの共感コメントが愛猫家から数多く寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。