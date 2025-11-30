米大リーグ・オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）が２９日、今季限りで現役を引退した長野久義氏（４０）と都内で「スペシャルトークイベント Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＧＯＯＤ ＬＩＦＥ」に出席し、来年３月に行われるＷＢＣ出場へ意欲を示した。１７年大会も経験しており、今回を「ラストチャンス」と表現。連覇のかかる侍ジャパン入りを熱望した。また、メジャー挑戦が濃厚な岡本和真内野手（２９）との対戦も心待ちにした。

菅野が真っすぐに前を見つめ、日の丸への思いを明かした。長野氏とのトークイベント後。ＷＢＣへの思いを問われると「お呼びがかかれば全力で。僕もラストチャンスになると思うので、プレーしたいなって気持ちはあります。何か自分にできることがあれば、力になりたい気持ちです」とハッキリとした口調で意欲を示した。

侍ジャパン・井端監督はＷＢＣを主催するＷＢＣＩに招集を希望するＭＬＢ所属の日本選手のリストを９月に提出しており、日本人の現役メジャーリーガー全員の名前を記載。菅野は選出されればローテの中心になることも期待される。ＷＢＣで採用されるピッチクロックやピッチコムもメジャーで経験しているだけに支障はない。

メジャー１年目だった今季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。オ軍で唯一１年間ローテを守り、多くの一流打者と対戦してきた経験は国際大会でも心強い。１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献。準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投した。２１年東京五輪ではコンディション不良による辞退もあり、侍選出となれば１７年以来となる。既にドジャース・大谷が内定１号となり、１月にもメンバー発表の見込み。「前回（２３年）もかなり盛り上がっていましたし、他の国は打倒日本という感じですごいメンバーをそろえてきているような気がするので。そういうものを想定しながらオフシーズンを過ごせれば」とイメージを膨らませた。

現在はＦＡで来季の所属先は未定だが、メジャーでのプレーへ「１００％そうです」と改めて宣言。その中で「和真と対戦してみたい」とメジャー挑戦に向けポスティングを申請した岡本との対戦も心待ちにした。「和真はホームランも打てるけど、打率も残せる。長打も打てて、サードとファーストと外野もできるのが、彼の本当に素晴らしいところ」。投手、外野手に比べて日本人内野手は苦戦傾向にあるが「和真の活躍によって今後選択肢が広がるような日本野球界になっていけばいい」とエールも送った。

「本当に体調はいいですし、課題も明白。来月の中旬ぐらいから本格的に始動して来年に向けていい準備をして、あとは（メジャーの）オファーを待つだけなので。とにかくいい準備をしていきたいです」。世界一への戦いとメジャー２年目を頭に置き、牙を研いでいく。（田中 哲）

◆菅野の１７年ＷＢＣ １次ラウンド（Ｒ）の豪州戦（東京Ｄ）では４回１／３を４安打１失点。２次Ｒのキューバ戦（東京Ｄ）では４回７安打４失点だった。準決勝・米国戦（ドジャースタジアム）ではメジャー軍団相手に６回３安打１失点（自責０）。チームは敗れたが、敵将のリーランド監督から「素晴らしい。彼はメジャーの投手だ」と賛辞を贈られた。３登板全て先発で０勝０敗、防御率３・１４だった。