元阪神で、社会人・三菱重工Ｗｅｓｔでプレーを続ける北條史也内野手（３１）が２９日、大阪市内でチャリティートークショー「じょう祭」を開催し、ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）がゲストで登場した。高校時代からしのぎを削り、阪神に同期入団した２人はイベント初共演。現在、テレビの解説も務める北條は、藤浪の阪神戦登板を心待ちにし、甲子園での新たな“共演”を夢見た。

大阪人らしく、息ぴったりのトークで会場を沸かせた。必死にＭＣを務める北條に藤浪が突っ込みまくる。「ＭＣ北條というのは心配してたんですけど、何とかなるんですね。２人でのお立ち台というのが結局なくて、今後もないでしょう。２人でイベントができて良かったし、うれしかったです」。イベント後、藤浪は充実感を漂わせた。

高校時代は２季連続で、甲子園決勝で激突。阪神に同期入団し、１０年間、一緒にプレーした。藤浪はメジャー挑戦を経て、今年７月にＤｅＮＡに電撃加入。北條は社会人でプレーを続けている。

現在、解説者として活躍の場を広げる北條は新たな“共演”を夢見た。「来年は投げてる時にやれたらおもしろい。解説は何カ月か前に決まるので運でしかないですけど、そういう機会があったら楽しいですね」。藤浪の甲子園凱旋（がいせん）を心待ちにしつつ、放送席から見届けられるように願った。

藤浪もＤｅＮＡに入団した際、「甲子園で投げられるのは楽しみ。ブーイングだけされなければいいな」とジョークを交え、対戦したい選手に佐藤輝を挙げていた。聖地の申し子にとって、甲子園のマウンドは特別。来年実現すれば、盛り上がることは間違いない。

会場には阪神だけでなく、ＤｅＮＡファンの姿もあった。「ありがたいですね。関西のイベントでこれだけＤｅＮＡのユニホームやＴシャツを持ってきてくださると、応援してもらえているなと感じます」。感謝の思いを持って、両チームのファンへ勇姿を届ける。