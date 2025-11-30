ºå¿À¡¦ÇßÌî¡¡Íèµ¨¤³¤½¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¡Ö¾¡¤Ä¥Ð¥¤¡ª¡×ÆÏ¤±¤ë¡¡º£µ¨ÅÐÃÅ²ó¿ô¥¼¥í¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×
¡¡ºå¿À¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÊá¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢Âçºå¡¦Æ£°æ»û»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÅ¹¡Ö¥Õ¥¸¥¹¥Ý¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¸×ÅÞ¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤£µ£²»î¹ç½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ø¤ÎÅÐÃÅ²ó¿ô¤¬¥¼¥í¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤³¤½É¬¤ºÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¡ÖÌÀÆü¤â¾¡¤Ä¥Ð¥¤¡ª¡ª¡×¡Ý¡£¾¡Íø¸å¤Î¹Ã»Ò±à¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¤ÎÇßÌî¤ÎÇîÂ¿ÊÛ¡£ÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¶«¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¡Ê¤ªÎ©¤ÁÂæ¤¬¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤¬Êç¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Êó¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢³èÌö¤·¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡£ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤Ç¤â¡È¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢ÇßÌî¤é¤·¤¤·è°Õ¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÏºäËÜ¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÉú¸«¤¬²ÃÆþ¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï°éÀ®¤ÎÅèÂ¼¤¬Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿¡£ÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ï·ã²½¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡Ê¤ä¤ë¡Ë¡£¿Í¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ£²¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¼«¿È¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥«¤òÃå¤¿Ìó£±£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Î¾ÞÉÊ¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¾¯½÷¤¬¡¢´¶ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ó£Î£Ó¤È¤«¤Ç¤Î±þ±ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡×¡£¥ª¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»þ´Ö¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤Ï¥×¥í£±£³Ç¯ÌÜ¡¢£³£µºÐ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¸½Ìò½ª¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£Ç¯Îð¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¸×ÅÞ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ê´¹üºÕ¿È¤ò´Ó¤¯¡£
¡¡¢¡º£µ¨¤ÎÇßÌî¡¡¥×¥íÆþ¤ê¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¤Î¡¢½Ð¾ì£µ£²»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£´£¶»î¹ç¤Ç¡¢¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï¤ï¤º¤«£³£²»î¹ç¡£ÂÇÎ¨¡¦£²£²£°¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï£²Ç¯Â³¤±¤Æ£°¡£·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¡¢£´£°£°£°Ëü¸º¤Î£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡££²£²Ç¯¤«¤é¤Î£´Ç¯·ÀÌó¤¬º£µ¨¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Ã±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£