阪神の才木浩人投手（２７）が２９日、中野拓夢内野手（２９）と「ＯＳシネマズミント神戸」で行われた『阪神タイガース ＴＨＥ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＭＯＶＩＥ ２０２５ −栄光の虎道−』の公開記念舞台あいさつｉｎ神戸に登壇した。１２月にチームはハワイへ優勝旅行に行くが、右腕は不参加を宣言。トレーニングに没頭するオフを過ごす。来年３月のＷＢＣも視野に入れ、早めの準備で来季を戦い抜くことを意気込んだ。

自身の名前入りタオルが多く揺れる映画館内に、才木はいつもと変わらぬ様子で現れた。「きれいめの服装って言われたので、キレイなパーカで来ました」と真っ白のパーカで笑いを取り、つかみもばっちり。「楽しかった。たくさんの人がいてすごいありがたい」と初の舞台あいさつを“才木節”全開で楽しんだ。

数々のおもしろトークの中、会場内をどよめかせた瞬間があった。「僕は今回、優勝旅行に行かないんです。ちょっとトレーニングやりたくて」。“Ｖ旅行返上宣言”にファンからは「おお〜」と歓声が上がった。

「やりたいことがたくさんあるので、時間が足りない。このオフから新しく取り組むこともあるので、１週間ぐらい空けるのはちょっとなって」

１週間をただトレーニングに充てるのではなく、来季に向けた明確なプランがある。まずは課題の克服だ。「今年は真っすぐ以外が役に立っていない」とフォークやスライダー、カーブの質や球速を上げるために、体の操作性アップを目指す。

その上で「来年１年間を見据えて」と、万全なコンディションでのシーズン完走を目的とする。そのために、今オフは専門家の助言などを受けている。ウエートに加えて体の出力を出す新しいトレーニング器具を取り入れ、環境を変えて練習を行うなど、「パフォーマンスの底上げが必要」とあらゆる角度で挑戦中だ。

今季は２４試合で１２勝６敗、防御率１・５５とリーグ優勝に貢献し、ＣＳ、日本シリーズにも登板するなどフル回転だった。ポストシーズン終了後は秋季キャンプ、秋季練習ともに“免除”。早めのオフで休んだ後は、来年３月に開催されるＷＢＣも見据えている。「もし呼ばれたらちゃんと行けるようにしたい。そこも一応計算に入れながら」と大舞台に向けても早めに準備を進めている。

２５日にはドジャース・大谷がインスタグラムでＷＢＣ出場を表明。才木は「一緒にプレーしたい」と心待ちにしながら「プレーを参考にというよりかは、普段の生活とか何が違うんだろうとか、どういう意識でやってるんだろうっていうのは気になる」とプレー以外を研究するつもりだ。

先々を考えて優勝旅行の不参加を決断した右腕。「心と体の準備をしっかりして、このオフ過ごせたら」。計画的に鍛錬の冬を過ごす。