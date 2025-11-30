11月30日（日）の「ポツンと一軒家」は、「帰れマンデー見っけ隊!!」との３度目となるコラボ放送。「ポツンと一軒家×帰れマンデー見っけ隊！！ 豪華コラボ！３時間ＳＰ」内での放送となり、タカアンドトシがスタジオゲストに初登場する。

静岡県は伊豆半島の山のど真ん中で発見したポツンと一軒家を捜索する。トシは「こんなにも山奥で暮らすことって、本当にすごいなっていつも思っています」と話すと、タカは「いつか地元の北海道に戻って、山奥にログハウスを建てて喫茶店を開きたいんですよ。相方と」と自身の夢を語り始める。“夢物語”に巻き込まれたトシは「山奥の喫茶店？ いやです！」と即拒否するが、タカは「山奥で動物相手に漫才したりして…。いつか叶えたい夢ですから、今日はせっかくゲストとしてきたので、勉強します」といたって前向きだったが…。

静岡県・伊豆半島で出会った、日々を楽しむ家族4人の自由なポツン暮らし。林修も思わず「自由の尊さを感じました」と語った、笑顔の絶えない家族のライフスタイルとは…!?

静岡県・伊豆半島でポツンと一軒家を発見！ 衛星写真では、田畑は見当たらず切り拓かれた敷地いっぱいに建物が建っており、建物までは広い道路も確認することができる。

山あいにある集落へとやってきた捜索隊。軒先で草刈り中の男性を発見するとさっそく衛星写真を確認してもらうことに。すると「ここは…人が住んでいらっしゃると思います。小学生のお子さんがいらっしゃって、移住されてきたのでは？」と、かなりの有力情報が！

家までは「集落から一本道ですよ」と教えてもらった捜索隊。集落から山に向かって川沿いの一本道が続いているが、その先には深い山々が延々と続いており、人の気配は全く感じられない。しかも山はどんどん深くなる一方で、捜索隊も「なんで1軒だけこんなにも離れた場所にあるんでしょうか…」と疑問が浮かぶばかりだ。

そんな山道を登り続けた先、尾根の少し手前までくると平屋の建物と大きなキャンピング・トレーラーが見えてきた。出迎えてくれたのは50歳のご主人と奥さま（42）だ。「ほかのポツンと一軒家とはレベルが違うと思うんですけど」とご夫婦で苦笑いするが、辺りを見渡すと、ここは間違いなくポツンと一軒家そのもの。

9歳と7歳の姉妹、2匹の犬とともに家族で暮らしているというご夫婦。地元は埼玉県だが、「山暮らしがしたかった」というご主人が15年前に伊豆半島へと二人で移住して結婚。10年前にこの地と出会った。

捜索隊は、家族4人での山奥での自由闊達な暮らしぶりや、田んぼでの稲刈りなどに密着していく。働き者のご主人と、寄り添いながらも暮らしそのものを心から楽しんでいる奥さま。

笑顔の絶えることのない家族の姿に、スタジオではトシは「これは理想的な生活ですね！」と語ると、タカは「楽しく生きることの大切さを感じさせられました」と感動の面持ちだった。林も「ただただ好きなことを自由にやってきた方だと思っていたのですが、それだけではなくて、ものすごく働き者で、奥さまだけでなくご両親まで幸せにしてしまうなんて…改めて自由の尊さを感じました」と大きな感銘を受けたようだった。

ABCテレビ・テレビ朝日系列「ポツンと一軒家」は、毎週日曜ごご7時54分から放送中。11月30日（日）は「ポツンと一軒家×帰れマンデー見っけ隊！！ 豪華コラボ！３時間ＳＰ」（ごご6:04～）内での放送。