¡Ú£×£×£Å¡ÛÃæÍ¸¿¿Êå¡¡¥¤¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÀï¤ÇºÇ½é¤ËÃ¦Íî¤Î¼ºÂÖ¡Ä£Í£Æ£Ô¤È¤Î·³ÃÄÂÐ¹³Àï¤Ë¾¡Íø¸Æ¤Ó¹þ¤á¤º
¡¡£×£×£Å¤Îà¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥¤¥ëáÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢¶Ë°·³¡Ö£Í£Æ£Ô¡Ê¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡×¤È¤Î·³ÃÄÂÐ¹³Àï¤ÇÄË¤¤ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤ËÁÇ´é¤ËÌá¤Ã¤ÆÉüµ¢¡£Åö»þ¥µ¥ß¡¦¥¼¥¤¥ó¤¬ÊÝ»ý¤·¤¿£Õ£Ó²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥½¥í¡¦¥·¥³¥¢Î¨¤¤¤ë£Í£Æ£Ô¤Î¥¿¥Þ¡¦¥È¥ó¥¬¡¢¥¿¥ó¥¬¡¦¥í¥¢¡¢£Ê£Ã¥Þ¥Æ¥ª¡Ê¸µ¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¡Ë¡¢¥¿¥é¡¦¥È¥ó¥¬¡Ê¸µ¥Ò¥¯¥ì¥ª¡Ë¤Î¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Àª¤Ë½±¤ï¤ì¡¢£Ë£Ï¤µ¤ì¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£µÕ½±¤Î¤¿¤áÄ¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥¼¥¤¥ó¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¥ì¥¤¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥»¥¤¥Ó¥ó¡õ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥§¥ê¡¼¡Ë¤È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¡¢£Í£Æ£Ô¤È¤Î°äº¨·èÃåÀï¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡ËÊüÁ÷¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥³¥í¥é¥É½£¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃæÍ¸¤Îà¥Á¡¼¥à¡¦¥µ¥ßá¤¬£Í£Æ£Ô¤È£µÂÐ£µ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º·Á¼°¤Î¥¤¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£¥¼¥¤¥ó¤«¤é¥¿¥Ã¥Á¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÍ¸¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ª¤Ë¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤à¤È¡¢¥¿¥Þ¤Ë¤Ï±ä¿ñ»Â¤ê¡£¥¿¥ó¥¬¤ÎÂÎ¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¾åÃÊ¤ËºÜ¤»¡¢¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¿¥é¤Ë¡Ö¥«¥â¡¼¥ó¡ª¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÄ©È¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Þ¥Æ¥ª¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Æ¥ª¤Î¹¶·â¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤À¡£¹ë²÷¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥³¥¢¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£°ìµ¤¤ËÍðÀï¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÍ¸¤ÈÂå¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤È¥¼¥¤¥ó¡õ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¶õÃæÃÆ¤òÏ¢È¯¤·¡¢£Í£Æ£Ô¤ò°µÅÝ¡£¤¹¤«¤µ¤º¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤¬¥Þ¥Æ¥ª¤òÏ¢·¸¤«¤é´Ý¤á¹þ¤ß¡¢¸µ¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¤ò¤¤¤¤Ê¤êÇÓ½ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¼¥¤¥ó·³¤Ï¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿ÃæÍ¸¤¬¥¹¥Ô¥ó¥¥Ã¥¯¤«¤é¥í¡¼¥×£²ÃÊÌÜ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥¿¥Þ¤Ë¥«¥«¥ÈÍî¤È¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥Ë¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ÎÌÔ¹¶¡£Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ó¥·¥ã¥µ¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢Å¨·³¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥·¥³¥¢¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥µ¥â¥¢¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥¥ó¥·¥ã¥µÈ¯¼Í¤òÁË»ß¡£ÃæÍ¸¤Ï¿Æ»ØÆÍ¤¤Ï¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÇËÉ¤°¤â¡¢¥¿¥Þ¤Ë¥¥ó¥·¥ã¥µ¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë·ãÆÍ¡£ºÇ¸å¤Ï¥¿¥Þ¤Î¥«¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¥È¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¼¥¤¥ó·³¤ÇºÇ¤â¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÃæÍ¸¤¬¡¢¥Á¡¼¥àºÇ½é¤ÎÃ¦Íî¼Ô¤Ë¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ÇÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿¥¼¥¤¥ó·³¤ÏÂÎ³Ê¤Ë¾¡¤ë£Í£Æ£Ô¤Ë¥·¥§¥ê¡¼¡¢¥»¥¤¥Ó¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÇÔ¤ì¡¢»Ä¤ë¤Ï¥¼¥¤¥ó£±¿Í¤Ë¡£ÂçÊ³Æ®¤Ç¥¿¥Þ¡¢¥¿¥é¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¥·¥³¥¢¤È¤ÎÂç¾Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤âÎÏ¿Ô¤¡¢¿Æ»ØÆÍ¤¤ÇÄÀ¤á¤é¤ì¤¿¡£°ì¿Í»Ä¤ê¤Ç£Í£Æ£Ô¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë²ø´ñÇÉ½¸ÃÄ¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¸½¡£¥¢¥ó¥¯¥ë¡¦¥Ï¥¦¥Ç¥£¡¼¤¬¥·¥³¥¢¤ò¥·¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¤Ç£Ë£Ï¤·¡¢£Í£Æ£Ô¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Æ£Ô¤ÎÌ·Àè¤¬¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È·³¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Ãæ¡¢ÌµÇ°¤Îà¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Î¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤Ï¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
