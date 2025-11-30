¹ñÊ¬ÂÀ°ì¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£ÏºÆ·ëÀ®¡×´üÂÔ¤â¡Ä ¤ï¤¬Æ»¹Ô¤¯Ä¹À¥ÃÒÌé¡¢µ÷Î¥ÃÖ¤¯»³¸ýÃ£Ìé
¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Îà¶ÛµÞ²ñ¸«á¤òµ¡¤Ë¡¢°ìÉô¤Ç¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£ÏºÆ·ëÀ®¡×¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£¶·î¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£Æü¥Æ¥ì¤Î¼êÂ³¤¤ÏÀµÅöÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤·¤ÆÂåÍý¿Í¤¬ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¿½Î©½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¹ñÊ¬¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼Õºá¡£°ìÊý¤Ç¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÃæ¿È¤ÏÃÎ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£Æü¥Æ¥ìÂ¦¤ÏÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£À¼ÌÀ¤Ç¡ÖàÅú¤¨¹ç¤ï¤»á¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢²ñ¸«¤ÎÁ°¸å¤Ç¹ñÊ¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¹ñÊ¬¤Ï¡Ö¤½¤ì¡Ê°úÂà¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¿¤é¤«¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤È¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¾¾²¬¾»¹¨¤Ï£±£²·î¤«¤é¤Î»öÌ³½êÆÈÎ©¤¬°ìÉô½÷À»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î½êºßÃÏ¤ÏÇÑ¶È¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡×¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¡££Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤«¤é²»³ÚÃøºî¸¢¤Î´ÉÍý¤ä¸¶È×¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò°ú¤·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹ñÊ¬¤ÎµßºÑ¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤ÎºÆ·ëÀ®¤ò´ê¤¦À¼¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾¾²¬¤µ¤ó¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Î¼Â»Ü¤â»öÁ°Êó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤«¡££²¿Í¤Ïº£¸å¤â¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿Ä¹À¥ÃÒÌé¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Â¤¤¥»¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¯¤À¤é¤ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö¡ôÆüËÜ¡ô°ÕÌ£¿¼¡×¡Ö¡ô¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¡Ö¡ô¥Ð¥¤¥¯¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¡Ö¡ô¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¡Ö¡ô¸ÅÃå¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹À¥¤ÎÈ¿±þ¤Ë¿§¤á¤Î©¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹À¥¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¹ñÊ¬¡¢¾¾²¬¡¢¾ëÅç¤Î£³¿Í¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£·ù¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¤¡££Ô£Ï£Ë£É£ÏºÆ·ëÀ®¤âÆ¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹À¥¤Ï£²£±Ç¯£³·î¤Ë£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤òÃ¦Âà¸å¡¢¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤ä¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤Îà¾ï½¬á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÊ¬¤¬Å´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿£¶·î£²£°Æü¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¥ä¥é¥»¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÈè¤ì¤¿¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡¡¤½¤Î¤«¤ï¤ê¥ä¥é¥»¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡Ø¿¿°Õ¤Ê¤ó¤ÆÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡Ù¤È¥±¥í¥Ã¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¡ËÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡º£¸å¤â¤ï¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë»³¸ýÃ£Ìé¤âÁ°½Ð¤Î£³¿Í¤È¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡££²£·Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¹Ö±é²ñ¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥È¡¼¥¯¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï£±£¸Ç¯¤ËÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤òÃ¦Âà¡££²£°Ç¯¤Ë¤Ï¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡¹ñÊ¬¤¬àÈó¾ï»öÂÖá¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢£Ô£Ï£Ë£É£ÏºÆ·ëÀ®¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£