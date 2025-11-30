リーグ・アン 25/26の第14節 パリFCとオセールの試合が、11月30日03:00にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはアリマミー・ゴリー（FW）、ジャンフィリップ・クラッソ（FW）、イラン・ケバル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはダニー・ナマッソ（FW）、セク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。パリFCのイラン・ケバル（MF）がPKを決めてパリFCが先制。

しかし、40分オセールが同点に追いつく。ラシヌ・シナヨコ（FW）のアシストからシナリー・ディオマンデ（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、パリFCは39分にオタビオ（DF）、81分にジョナタン・イコネ（MF）に、またオセールは59分にダニー・ナマッソ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 05:01:06 更新