¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡Û¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥ÉÁÈ¤¬£³¾¡ÌÜ¡¡ÁêËÀ¡¦ÄÔÍÛÂÀ¤Ë1¡¦4£×¥Ø¥Ã¥À¡¼Í×ÀÁ¡Ö¤ªÁ°¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤¼¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¹ÆüÀÄ¿¹Âç²ñ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤¬ÌðÌîÄÌ¡Ê£´£·¡Ë¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡Ê£³£²¡ËÁÈ¤ò²¼¤·¡¢£³¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥¨¥ê¡¼¥È¥³¥ó¥Ó¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¾ì³°ÍðÆ®¤Ç¥¥ì¤¿ÌðÌî¤Ë¥²¥¤¥Ö¤¬¥¤¥¹¹¶·â¤òÍá¤Ó¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ë¤Ï£²¿Í¤Þ¤È¤á¤ÆÃ´¤¬¤ì¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥²¥¤¥Ö¤Ï¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÌðÌî¤Î°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢µÞ½ê¹¶·â¤«¤éÀÖÌ¸¤Ç´Ý¤á¹þ¤Þ¤ìµçÃÏ¤ÎÏ¢Â³¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄÔ¤¬¤³¤ì¤ò´Ö°ìÈ±¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ò¥Ø¥Ã¥É¥·¥¶¡¼¥¹¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¾ì³°¤ØÆ»Ï¢¤ì¤Ë¤¹¤ë¡£¥²¥¤¥Ö¤¬ÌðÌî¤Ë£Ï¡½£Ë£Î£Å£Å¡Ê¥Ë¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤È¡¢ÄÔ¤â¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ë¥È¤Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤òÈ¯¼Í¤·Å¨·³¤ò´°Á´¤ËÊ¬ÃÇ¡£ºÇ¸å¤Ï¥²¥¤¥Ö¤Î£Ï¡½£Ë£Î£Å£Å¤«¤é¹çÂÎµ»¡Ö£×£Á£Ò¡¡£Â£Ì£Á£Ó£Ô£Å£Ò¡×¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÄÔ¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢ÌðÌî¡£¶âÅª¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸å¤í¤«¤é¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¤À¤±¤Ï¸µ¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æµö¤»¤Ê¤¤¤¼¡×¤È¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤ËÆüËÜÂç³Ø¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿à»ö·ïá¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÌðÌî¤Îµ»¤òÃÇºá¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥²¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤â²¶¤â¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Î¥È¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤À¡£²¶¤¿¤Á¤¬¿·ÆüËÜ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔ¤¬£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤È¤Î¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄêºÑ¤ß¤À¡£¥²¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤¼¡Ä£²»î¹ç¤¢¤ë¤«¤â¤Ê¡££É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤È£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤À¡×¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼½Ð·â¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£