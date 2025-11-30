自動車大手が下請け企業に対し、一方的に負担を押しつける法令違反の行為が、またもや明らかになった。

今度こそ長年の商習慣から決別し、取引の適正化を図るべきだ。

公正取引委員会は、トヨタ自動車の子会社で小型車ヤリスなどを生産する「トヨタ自動車東日本」と、三菱ふそうトラック・バスの下請法違反を認定した。再発防止を求める勧告も出した。

トヨタ東日本は、新たな発注の見込みがないにもかかわらず、部品製造に使用する４４０個の金型などを、下請け企業１０社に無償で長期間保管させていた。

三菱ふそうは、計５６９４個の金型などを下請け業者６１社に保管させていた。年１回、保管状況を確認する棚卸し作業を強いて、その費用も払っていなかった。

物価高に見舞われる中、倉庫などの保管料の負担も重くなるばかりだ。大手の優越的な立場を利用し、コスト負担を嫌って、金型を保管させることは許されない。

下請法は、大手企業が優位な立場を利用して下請け企業に金銭やサービスの提供を強制することを禁じている。基幹産業である自動車業界は、多重下請けのピラミッド型構造が特徴で、中小企業に対するいじめが起きやすい。

長年の商慣行となってきた金型の無償保管問題は、自動車など製造業にとっての宿（しゅく）痾（あ）だ。

公取委が昨年度に下請法違反で勧告した２１件のうち、金型の無償保管が９件を占めた。保管期間が数十年に及ぶ例もあるという。問題の根深さは深刻だ。

日本経済は、物価と賃金がともに上昇する経済の「好循環」の実現に向けた正念場にある。雇用の７割を占める中小企業が賃上げの原資を確保するために、取引の適正化を図ることが欠かせない。

今回の違反認定は、供給網の頂点の、とりわけ法令順守の模範であるべき完成車企業が、対象となった。自らの立場への認識が甘かったと言わざるを得ない。

公取委は、親会社のトヨタが作成した金型保管に関するマニュアルが違反の要因とみて、トヨタにも改善を求めた。業界の盟主として重く受け止める必要がある。

公取委は今回、業界団体の日本自動車工業会に対して再発防止を要請した。業界全体で問題点を洗い出し、法令順守の意識を徹底させていくことが求められよう。

下請法を改正した「中小受託取引適正化法」が来年１月に施行される。政府は、下請けいじめの根絶へ監視を強化してほしい。