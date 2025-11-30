厚生労働省は２０２７年度から、介護現場で起きた死傷事故の件数や概要を収集・公開するデータベース（ＤＢ）を導入する方針を固めた。

特別養護老人ホームなど全国すべての介護施設や事業所などを対象に事故の情報を把握し、分析結果を共有することで重大事故の発生を防ぐ狙いがある。

全国に約２５万か所ある介護施設や事業所で事故が発生した場合、事業者は厚労省令に基づいて市区町村に報告する義務がある。ただ、厚労省の２２年度の調査によると、市区町村の約３割は、報告の集計や分析を行っていない。自治体から国への報告も任意で、事故件数などの実態は不明だった。

厚労省が新たにつくる「事故情報統計ＤＢ」（仮称）では、〈１〉歩行中の転倒やベッドからの転落、食べ物が気管に入る誤嚥（ごえん）といった事故の内容〈２〉居室や浴室といった発生場所〈３〉本人の要介護度や認知症の有無――を収集。介護施設や事業所の職員が専用サイトを通じて登録する仕組みを想定している。死亡や入院に至る重大事故だけでなく、軽微な事故も対象とするかは今後、検討していく。

厚労省はＤＢに集まった情報を基に、件数や事故の状況ごとに要因を分析し、匿名化した統計情報として自治体や介護事業者向けに公開する方針だ。実際に起きた事故を踏まえた事例集も作成する考えで、介護職員らの研修などに役立ててもらう。

介護施設や事業所で起きた事故を巡っては、読売新聞が政令市や県庁所在地などを対象に行ったアンケート調査で、２１年度に１０６市区で計１１５９人が亡くなっていたことが判明した。

一方、自治体や施設によって再発防止に向けた取り組みに差があるという指摘もある。ＤＢの活用が進めば、高齢者が安心して介護サービスを利用できる環境の広がりが期待できる。

びわこ学院大の烏野猛教授（危機管理）は「事故は、介護職員が多忙で十分に高齢者を見守る余裕のない環境で起きやすい。統計や事例集の活用で重大な事故を防ぐ取り組みは、介護の質の向上につながる」と指摘する。