¡Ö¤²¤ó¤¸¤Ö¡£¡×ÌÝÂåÏÂ¿Í¡õÄ¹ÌîÎ¿Âç¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡ª¡©¥³¥ó¥ÓÌ¾·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ö½Ð¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡¡£Å£Â£é£Ä£Á£Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¤ÎÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ê£²£±¡Ë¤ÈÄ¹ÌîÎ¿Âç¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ö£ð£õ£ú£ú£ì£å¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä£²¿Í¤¬¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë»Í¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Á¡¢¸ß¤¤¤ò»£±Æ¡£ÌÝÂå¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ØÎ¿Âç¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½é¤á¤Æ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¡¢Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤ëÉ½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£ÏÂ¿Í¤Ï²þ¤á¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢»£¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Î¹Àè¤Ç¤Ï¡¢ÌÝÂå¤Î¡ÖÄ¹Ìî¤ÈÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¾Ð´é¡£¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ï¡Ö¤ß¤«¤ó¤Ý¤ó¤«¤ó¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££²¿Í¤Ç¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¸½¾õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó°ì¿Í¡Ê¾Ð¡Ë¤¤¤Ä¤«³§¤µ¤ó¤Ë¤âÈäÏª¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎÌîË¾¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÌÝÂå¤Ï¡Ö¥×¥í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤Ê¤Î¤Ç½Ð¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÉÔ½Ð¾ì¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£