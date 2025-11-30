今【AMERICAN HOLIC】で1番人気！ 大人のおしゃ見え♡「冬ニット」

1枚でおしゃれ見えを狙えるニットトップスがあれば、冬コーデの主役になってくれるはず。さらに、上品なデザインで着回しやすく価格も手に取りやすいなら、見逃してはもったいないかも。そんな優秀セーターが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から発売されているとの情報をキャッチ！ スタッフの@mitekin.38さんが「アメホリで今一番人気」と紹介するニットトップスと、おしゃれな着こなしをご紹介。今すぐワードローブに追加してみて。

上品で抜け感のあるニットはヘビロテの予感

【AMERICAN HOLIC】「フェアリーニットプルオーバー」\3,490（税込）

毛足の長すぎないフェザーニット素材で、上品な大人の着こなしにぴったり。表は「ふわふわとした心地よい肌触り」、裏は「綿の天竺編みなのでチクチクしにくい」（公式サイトより）とのことで着心地もよさそうです。シンプルなデザインで、パンツともスカートとも好相性。センタープレス入りのスラックスやきちんと感のある小物を合わせれば、オフィスカジュアルにもなじむ着こなしに。

ジーンズを使ったきれいめな着こなしにも

@mitekin.38さんによると「ヒップが隠れる丈なのにウエストインもしやすいちょうどいい厚み」なのだとか。ジーンズにウエストインしても、もたつきにくいのは嬉しいところです。こちらのカラーは、大人可愛い印象のライラックカラー。ダークになりがちな冬コーデを明るく見せてくれそうです。ブラックジーンズ合わせならきれいめに、ブルージーンズならカジュアルに仕上がります。

ラフときれいめのバランスを楽しんで

すとんと落ちるシルエットなので、プリーツスカートとも好相性。シックにモノトーンカラーでまとめつつも、チェック柄のプリーツスカートと合わせることで、奥行きのある着こなしに。リラクシーで、大人の休日コーデにぴったりです。インナーのレーストップスを袖口からちら見せするさりげないおしゃれテクも真似したいポイント。

抜かりなくおしゃれなレイヤードスタイル

360度おしゃれ見えしそうなレイヤードスタイル。存在感のある長め丈のストライプシャツに、ブルーのニットトップスを重ねるだけで、一気にマンネリしがちな冬コーデの鮮度がUP。シャツのかっちり感はそのままに、ラフなパンツ合わせで抜け感をプラスできそうです。足元にはパンプスを選べば、上品にまとまります。

writer：Momo.S