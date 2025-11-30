広島ＯＢが集結した「カープ レジェンドゲーム」が２９日、マツダスタジアムで３年半ぶりに開催された。新井貴浩監督（４９）が本塁打競争で唯一のサク越えを放つなど、往年の名選手４５人が２万７５５０人の観客を沸かせた。半世紀前の１９７５年に初のリーグ優勝を決めた相手でもある巨人からは、高橋由伸氏（５０）＝スポーツ報知評論家＝ら３人もゲスト参加した。

山本浩二氏（元監督でミスター赤ヘル）「初優勝から５０年で被爆８０年。盛り上がったし、久しぶりにみんなに会うと楽しいね」

安仁屋宗八氏（６８年に２３勝を挙げ、球団初のＡクラス入りに貢献。紅白戦では「チーム広島」を率いて勝利）「やるからには負けちゃいけん。（胴上げは）怖かった」

ゲイル・ホプキンス氏（７５年に３３本塁打を放ち、球団初のリーグ優勝に貢献）「５０年以上練習していなかったけど、大観衆の前でプレーできて良かった。カープファンは世界一だと思う」

大野豊氏（広島のＯＢ会長。低迷するチームに）「新井監督も大変だと思うが、試練を乗り越えて強いチームをつくり上げてほしい」

金本知憲氏（０２年のオフにＦＡで阪神へ移籍するまで１１年間、広島でプレー）「カープはプロ野球選手として、誕生させてくれて育ててくれた球団。ふるさとに帰ってきたな…という気持ち」

前田智徳氏（黒田博樹氏と「レジェンド対決」し、痛烈なライナーも右飛）「野茂さんの球を打たせてもらったこともある。黒田君もレジェンド。その球を打たせてもらえて、冥土（めいど）の土産になる」

江川卓氏（巨人ＯＢ。達川光男氏ら同世代のほか、自身に引退を決断させたサヨナラ弾を浴びた小早川毅彦氏らと交流）「カープが強い時代に対戦させてもらっていた。ファンも思い出して下さったならうれしい」

中畑清氏（巨人ＯＢ会長がゲスト参加）「ジャイアンツは、こういうＯＢの紅白戦をやったことがない。最高のイベントだと思うし、感動した」