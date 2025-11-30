◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節 水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）

水戸が大分を２―０で下し、２０００年のＪ２参入から苦節２６シーズン目で悲願の初昇格を決めた。他会場で引き分けた長崎をかわし、初優勝も決めた。「Ｊ２の番人」「おくりみと」などと揶揄（やゆ）されてきた雑草軍団が、“史上最遅”の昇格でＪ１の舞台にたどり着いた。長崎が２位で８年ぶりの昇格を決め、Ｊ１昇格プレーオフには３〜６位の千葉、徳島、磐田、大宮が進出した。

長かった。Ｊ２通算１１０３試合目でついに訪れた歓喜の瞬間。試合終了のホイッスルは、水戸のＪ１初昇格を告げるものとなった。選手・スタッフの歓喜の輪をクラブ史上最多１万７４３人の大声援が包んだ。主将のＧＫ松原修平（３３）は「Ｊ２の番人を卒業します」と声を張り上げた。

試合開始時は「２位」。他会場で前半に２点を奪った千葉に抜かれ、０―０で迎えたハーフタイムは自動昇格圏外の「３位」だった。選手時代を含め在籍２３年目の森直樹監督（４８）は選手に状況を伝えず、平静を保ったが「ドキドキしていた」と明かす。それでも後半開始５８秒で多田圭佑（２３）が決め「１位」に立つと、同３０分の山本隼大（２２）の追加点で「優勝」に近づき、そのまま逃げ切った。

命運を託された先発１１人の平均年齢は２３・８２歳。Ｊ１出場歴があるのは加藤千尋（２６、通算３４試合）、仙波大志（２６、同２試合）の２人だけ。Ａ代表歴がある選手は１人もいない。特定の親会社がなく市民の支えが中心で、経営危機に陥ったこともあり、クラブの予算規模はＪ２平均の６割程度。人件費に限りがあり、クラブによれば外国籍選手ゼロでのＪ１昇格は史上初だという。

指揮官は「やりきる・走りきる・勝ちきる」を掲げ、若手を積極起用して対人練習を増やした。この日、得点した２人はともに大卒ルーキー。水戸への期限付き移籍を経て日本代表に上り詰めたＦＷ前田大然（セルティック）、ＦＷ小川航基（ＮＥＣ）らの活躍もあり「育成の水戸」の名は広がり施設面も改善。今季８得点のＵ―２０Ｗ杯代表ＭＦ斎藤俊輔（２０）ら有望な若手も成長。“雑草軍団”は、堅守速攻に名産品の納豆のような粘り強さも身につけ、歴史的大混戦を制した。

森監督は優勝の実感がないまま胴上げされ、優勝のシャーレを掲げた。「来年はＪ１で旋風を起こします」と力強く宣言した。「Ｊ２の２６年生」から「Ｊ１の１年生」へ。水戸が歴史の扉を開いた。（岡島 智哉）

◆水戸ホーリーホック

▽覚えてください「ホーリーホック」 対戦クラブの配布資料や地方ニュースで、クラブ名を間違えられるケースが過去に多発。主な誤植に「ホーリンホック」「ホリーホック」「ホーリックホック」など。

▽おくりみと？ 過去に目の前でＪ１昇格を決められたケースが７度あり（０４年川崎、０９年湘南、２１年磐田など）、一部から映画「おくりびと」をもじった「おくりみと」と揶揄される。

▽この印籠が目に入らぬか！ エンブレムは水戸藩の葵（あおい）の家紋が描かれたもの。人気時代劇「水戸黄門」の決めぜりふ「この印籠が目に入らぬか！」でおなじみの印籠と同じデザイン。水戸黄門こと徳川光圀の字（あざな）「子龍」に由来する龍が葵を囲っている。

▽現Ｊ１監督３人が巣立つ ０８〜１０年に木山隆之氏（現・岡山監督）、１８〜１９年に長谷部茂利氏（現・川崎監督）、２０〜２２年に秋葉忠宏氏（現・清水監督）が指揮。木山氏はクラブＯＢ。

▽主な歴代所属選手 ＤＦ田中マルクス闘莉王（０３年、広島からの期限付き）、ＦＷ鈴木隆行（１１〜１４年）、ＤＦ塩谷司（１１〜１２年）、ＤＦ市川大祐（１２年）、ＦＷ前田大然（１７年、松本からの期限付き）、ＦＷ小川航基（１９年、磐田からの期限付き）。