オリックスのドラフト１位・藤川敦也投手（１８）＝延岡学園＝が「おしゃれ封印」でプロの世界へ挑む。新人入団会見から一夜明けた２９日、大阪・舞洲の球団施設を見学。「トレーニングルームがめちゃくちゃすごい。設備がしっかりしているので、自分のベストな状態を常につくれる」と目を輝かせた。

福岡・飯塚市出身の最速１５３キロ右腕。「髪を伸ばしたい欲もない。伸ばした方がいいなら伸ばそうかなと思うけど、別にこだわりはない」と、高校野球引退後も丸刈りを継続している。１月からは人生初の大阪暮らしが始まるが、あくまでも中心にあるのは野球。「服とかにもこだわりがないので、こだわっていかないといけないんでしょうけど…（笑）。野球が一番なので、（街中の）キラキラしているところよりも、野球に（時間を）しっかり使っていきたい」と真っすぐに前を向いた。

球団ＯＢのイチロー氏は、神戸の寮に住んでいた若手時代、遅い日は試合後の深夜１時までマシンを打っていたという逸話が残っている。報道陣からその話題を向けられた藤川は「自分も準備に長く（時間を）かけたい派。思いついた時にすぐ（練習）できるっていうのは、めちゃくちゃいい」と、ストイックに夢を追うことを誓った。（南部 俊太）

〇…ドラフト３位・佐藤龍月投手（１８）＝健大高崎＝が、憧れの宮城と初対面を果たした。藤川らとともに球団施設を見学し、トレーニングルームであいさつ。「『これからよろしくね』と言っていただいた。他の人と違うオーラを感じることができて、本当にああいう選手を目指して頑張りたいと思った」と興奮気味に振り返った。高校時代からメモを取る習慣があったという最速１４７キロ左腕は、プロでも入寮時に「野球ノート」を持参予定。「（宮城は）ずっと目標にしてきた選手なので、教えていただける範囲のことは全部聞きたい。教えてもらったことを書いて、夜に振り返ろうかな」と、エースの極意をどん欲に吸収するつもりだ。