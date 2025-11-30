プロ・リーグ 25/26の第16節 ワーレゲムとセルクル・ブリュージュの試合が、11月30日02:15にエリンダス・アリーナにて行われた。

ワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、マルレー・アケ（MF）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、エダン・ディオプ（MF）、ハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。ワーレゲムのアントン・タンゲ（MF）がPKを決めてワーレゲムが先制。

ここで前半が終了。1-0とワーレゲムがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の46分セルクル・ブリュージュが同点に追いつく。フラビオ・ナジーニョ（DF）のアシストからエドガラス・ウトカス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ワーレゲムは33分にトーマス・クラエ（MF）に、またセルクル・ブリュージュは35分にウマル・ディアキテ（MF）、76分にハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 04:21:09 更新