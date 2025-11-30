プレミアリーグ 25/26の第13節 エバートンとニューカッスルの試合が、11月30日02:30にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）、アントニー・エランガ（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。ニューカッスルのルイス・マイリ（MF）のアシストからマリック・ティアウ（DF）がヘディングシュートを決めてニューカッスルが先制。

さらに25分ニューカッスルが追加点。ルイス・マイリ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに45分ニューカッスルが追加点。アントニー・エランガ（FW）のアシストからニック・ウォルトメイド（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

エバートンは後半の頭から選手交代。ティム・イロエグブナム（MF）からカルロス・アルカラス（MF）に交代した。

58分ニューカッスルが追加点。ルイス・ホール（DF）のアシストからマリック・ティアウ（DF）がヘディングシュートで0-4。4点差となる。

しかし、70分、エバートンのジェームズ・ターコウスキ（DF）のアシストからキアナン・デューズバリーホール（MF）がゴールを決めて1-4と3点差になる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ニューカッスルが1-4で勝利した。

2025-11-30 04:30:18 更新