ラ・リーガ 25/26の第14節 レバンテとビルバオの試合が、11月30日02:30にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、エタ・エヨング（MF）、ホンアンデル・オラサガスティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ビルバオのアレックス・ベレンゲル（FW）のアシストからロベルト・ナバーロ（FW）がゴールを決めてビルバオが先制。

さらに44分ビルバオが追加点。アレックス・ベレンゲル（FW）のアシストからニコ・ウィリアムズ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とビルバオがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ビルバオが0-2で勝利した。

なお、レバンテは32分にケルビン・アリアーガ（MF）、37分にオリオール・レイ（MF）、86分にブルゲ（MF）に、またビルバオは40分にユーリ・ベルチチェ（DF）、50分にダニエル・ビビアン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 04:30:31 更新