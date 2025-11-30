ブンデスリーガ 25/26の第12節 レーバークーゼンとドルトムントの試合が、11月30日02:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、マリク・ティルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、カリム・アデイエミ（MF）、ユリアン・ブラント（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。ドルトムントのダニエル・スベンソン（DF）のアシストからアーロン・アンセルミーノ（MF）がヘディングシュートを決めてドルトムントが先制。

ここで前半が終了。0-1とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、ドルトムントが選手交代を行う。セール・ギラシ（FW）からファビオ・シルバ（FW）に交代した。

62分、レーバークーゼンが選手交代を行う。パトリック・シック（FW）からクリスチャン・コファン（FW）に交代した。

65分ドルトムントが追加点。ファビオ・シルバ（FW）のアシストからカリム・アデイエミ（MF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

74分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。マリク・ティルマン（MF）、ヨナス・ホフマン（MF）に代わりマーティン・テリヤー（FW）、クラウディオ・エチェベリ（MF）がピッチに入る。

79分、ドルトムントは同時に2人を交代。ユリアン・リエルソン（DF）、カリム・アデイエミ（MF）に代わりヤン・コウト（DF）、ジョーブ・ベリンガム（MF）がピッチに入る。

83分、レーバークーゼンのイブラヒム・マザ（MF）のアシストからクリスチャン・コファン（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ドルトムントが1-2で勝利した。

なお、レーバークーゼンは30分にマリク・ティルマン（MF）、40分にエドモンド・タプソバ（DF）、90+5分にアレイクス・ガルシア（MF）に、またドルトムントは11分にニコ・シュロッターベック（DF）、54分にユリアン・リエルソン（DF）、82分にファビオ・シルバ（FW）、88分にヤン・コウト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

