ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」はいよいよ最終日、優勝戦を迎える。

仕上がりもいい池田のイン戦を信頼する。準優同様にスタートを決めて人気に応える。関が3コースから握って、どこまで迫れるか。カドの馬場は自在攻め。茅原はコース不問でシャープに切り込む。

＜1＞池田浩二 スリット付近は大差なかったけど、深谷選手は少し出ていた。つながりは良かった。出足寄りでいったけど、回転がズレていた。気になるのはそのくらい。全然戦える足。スタートは勘よりは遅い。

＜2＞山口剛 良かった時の出足、行き足が戻った。伸びは佐藤君らいい人には劣る。〇くらい。

＜3＞関浩哉 行き足が良くて乗りやすい。スタートがしやすいですね。ターンも気にならなかった。押しも良いし、戦える足はある。スタートはコンマ10は行けると思う。

＜4＞馬場貴也 スタートしてから先行されましたけど普通に回れると思った。差されたのが1艇で良かった。ターンしてからの二の足が良いのが特長。もう少し手前が来てくれれば満足。

＜5＞佐藤翼 行き足がしっかりしていて、出足もグルッと回れる感じはあった。ターン回りの上積みがあった。優勝戦はターン回りを壊さずに調整を考えたい。

＜6＞茅原悠紀 エンジンは一からやり直した。もらった時よりも全部の足が良くなっている。特長というよりも、全体的なバランスは上がった。