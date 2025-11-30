スポニチ

　ボートレース福岡のG2レディースチャレンジカップは最終日、優勝戦を迎える。

　女子賞金トップの遠藤が実力通りの走りでファイナル1号艇を獲得した。舟足気配は日々上向き。予選7走の平均スタートタイミングはコンマ10と仕掛けも安定している。逃げ切りVが濃厚だ。西橋が勝つなら捲り差しか。鋭角のハンドルがハマれば一発がある。5日目は伸び気味だった守屋はカドから捲り狙い。2コースの平高は差しに回る。

　＜1＞遠藤エミ　まだズレている部分もあるけど、バランスが取れている。操縦性も良くなってきました。

　＜2＞平高奈菜　いい部類です。1つ出ていくことはないけど余裕がある。遠藤さんと大差ないと思います。

　＜3＞西橋奈未　出足が徐々に良くなってきたし直線もいい。バランス型ですね。自在に構えて勝負したい。

　＜4＞守屋美穂　伸び寄りだけど、ターン回りも悪くない。全体にいい感じ。女子の中ではいい方にいます。

　＜5＞平山智加　思ったところに行けるし進んでいる。伸びも上向いています。

　＜6＞細川裕子　回って押していた。ただ、ゾーンを外すと全然ダメになる。