「奇跡だ」「別格の強さ」なんと４試合で38得点０失点！凄まじい中国に母国メディアは大興奮！一方でファンからは冷ややかな声も「日本や韓国と戦えば、真の実力が分かる」【U-17アジア杯予選】
佳境を迎えているU-17アジアカップ予選で、グループAの開催国・中国が凄まじい。
初戦でバーレーンを４−０で下すと、東ティモール戦に14−０、ブルネイに12−０、スリランカに８−０に大勝。４試合で38得点０失点と圧倒している。
母国メディアも意気揚々だ。『新浪体育』は次々に記事を配信。「奇跡のパフォーマンスだ」「中国はまさに躍進を遂げた。グループAのホストチームとして別格の強さを見せている」「残酷だ。U-17中国代表は38ゴールを決め、アジアカップ予選で首位に立った。４試合で相手に許したシュートはわずか１本だ」と、興奮気味にそのパフォーマンスを称えている。
ただ、バーレーン以外は明らかな格下ということもあり、同国のファンの意見は様々だ。「強すぎる」「信じられない」といった声がある一方で、次のような冷ややかな見方も少なくない。
「日本や韓国と戦えば、真の実力が分かる」
「格下に対してだけいいプレーをするが、強いチームと対戦すると崩れてしまう」
「日本、韓国、オーストラリア、イラン、サウジアラビア、イラクと対戦して初めてその差がわかる」
「そんなに褒めるのはやめて、若い選手たちにゆっくり成長してもらおう。正直、４試合観て、特に注目すべき点は見つからなかった」
「弱い相手を圧倒しているからといって、勘違いしない方がいい」
その日本や韓国は予選が免除され、本大会出場が決定している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
