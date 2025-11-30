【F1】角田裕毅まさか3戦連続Q1敗退16番手…スプリントでの好調一転 ノリス総合初優勝へ2番手
◇F1第23戦カタールGP 予選（2025年11月29日 ルサイル・サーキット＝1周5.419キロ）
レッドブルの角田裕毅は3戦連続の予選1回目（Q1）敗退で16番手にとどまった。新品ソフトタイヤに替えてからのタイムアタックでセクター2が伸びずに17番手。ラストアタックでも1分20秒761に終わり、2回目（Q2）進出の15番手とは0.08秒差だった。
角田は前日28日のスプリント予選で同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）を初めてタイムで上回り5番手。この日のスプリントレースでもフェルスタッペンの4位に貢献する走りを見せながら自己最高の5位入賞と好調を維持していた。カタールGP終了後に予定される来季のレッドブルドライバーの発表を前に、“最後のアピール機会”で一貫性のあるパフォーマンスを示すことはできなかった。
スプリントを制し、ドライバーズランキングで22点差の2位につけるマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がコースレコードの1分19秒387をマークし、8戦ぶり今季6度目のポールポジション（PP）を獲得。総合首位で初の年間優勝に迫っているマクラーレンのランド・ノリス（英国）が0.108秒差の2番手につけた。総合3位につけるフェルスタッペンは3番手にとどまった。
▼ピアストリ とてもうれしい。明日は2ストップなので、ずっと全開でプッシュし続けることになると思う。かなりタフなレースになるだろう。ベストポジションからスタートして全力を尽くす。
▽予選順位
(１)ピアストリ（マクラーレン）
(２)ノリス（マクラーレン）
(３)フェルスタッペン（レッドブル）
(４)ラッセル（メルセデス）
(５)アントネッリ（メルセデス）
(６)ハジャー（レーシングブルズ）
(７)サインツ（ウィリアムズ）
(８)アロンソ（アストンマーチン）
(９)ガスリー（アルピーヌ）
(10)ルクレール（フェラーリ）
＜以下Q2敗退＞
(11)ヒュルケンベルク（キックザウバー）
(12)ローソン（レーシングブルズ）
(13)ベアマン（ハース）
(14)ボルトレート（キックザウバー）
(15)アルボン（ウィリアムズ）
＜以下Q1敗退＞
(16)角田裕毅（レッドブル）
(17)オコン（ハース）
(18)ハミルトン（フェラーリ）
(19)ストロール（アストンマーチン）
(20)コラピント（アルピーヌ）