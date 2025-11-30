◇F1第23戦カタールGP 予選（2025年11月29日 ルサイル・サーキット＝1周5.419キロ）

レッドブルの角田裕毅は3戦連続の予選1回目（Q1）敗退で16番手にとどまった。新品ソフトタイヤに替えてからのタイムアタックでセクター2が伸びずに17番手。ラストアタックでも1分20秒761に終わり、2回目（Q2）進出の15番手とは0.08秒差だった。

角田は前日28日のスプリント予選で同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）を初めてタイムで上回り5番手。この日のスプリントレースでもフェルスタッペンの4位に貢献する走りを見せながら自己最高の5位入賞と好調を維持していた。カタールGP終了後に予定される来季のレッドブルドライバーの発表を前に、“最後のアピール機会”で一貫性のあるパフォーマンスを示すことはできなかった。

スプリントを制し、ドライバーズランキングで22点差の2位につけるマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がコースレコードの1分19秒387をマークし、8戦ぶり今季6度目のポールポジション（PP）を獲得。総合首位で初の年間優勝に迫っているマクラーレンのランド・ノリス（英国）が0.108秒差の2番手につけた。総合3位につけるフェルスタッペンは3番手にとどまった。

▼ピアストリ とてもうれしい。明日は2ストップなので、ずっと全開でプッシュし続けることになると思う。かなりタフなレースになるだろう。ベストポジションからスタートして全力を尽くす。

▽予選順位

(１)ピアストリ（マクラーレン）

(２)ノリス（マクラーレン）

(３)フェルスタッペン（レッドブル）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)アントネッリ（メルセデス）

(６)ハジャー（レーシングブルズ）

(７)サインツ（ウィリアムズ）

(８)アロンソ（アストンマーチン）

(９)ガスリー（アルピーヌ）

(10)ルクレール（フェラーリ）

＜以下Q2敗退＞

(11)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(12)ローソン（レーシングブルズ）

(13)ベアマン（ハース）

(14)ボルトレート（キックザウバー）

(15)アルボン（ウィリアムズ）

＜以下Q1敗退＞

(16)角田裕毅（レッドブル）

(17)オコン（ハース）

(18)ハミルトン（フェラーリ）

(19)ストロール（アストンマーチン）

(20)コラピント（アルピーヌ）