DeNAの東克樹投手（30）が、今オフ3年ぶりに「滝行」を復活させることが29日、分かった。同日はエース30歳の誕生日。大台となる「30代」初日に、背番号11が完全メンタルづくりにまい進する誓いを立てた。

脚光を浴びるシーズン中とは違い、東は例年静かに誕生日を迎える。この日も、人影もまばらな2軍練習施設「DOCK」で黙々と故郷愛知に帰郷するための荷物だしをしていた。

今季14勝は、3年連続2桁勝利の文句なしの成績。そして2年ぶり2度目の最多勝受賞。来季は球団左腕としては単独トップとなる4年連続2桁勝利もかかるが、一方で新選手会長にも就任する。

そこで、だ。名実ともにチームの大黒柱になる男は、そのプレッシャーに耐えうるための徹底したメンタルづくりを今オフ計画している。

「滝行」復活はそのプランの1つ。「そりゃ冷たいですよ。でもやはり“気持ち”をつくりたい」。短い言葉の中に覚悟がにじみでた。場所は22年と同じ、「修験道場大本山倶利伽羅不動寺」を予定。当時は笠原（当時中日）、立野（当時日本ハム）と取り組んだが、今回は自主トレ参加に志願したヤクルト・長谷川を同行させる予定だ。

最多勝受賞の26日NPBアワードでは、「最優秀防御率も狙いたい」と力を込めた東。DOCKを去るエースの背中には誓いを立てた「30歳」の活力がみなぎっていた。