◇フランス1部第14節 モナコ1ー0パリSG（2025年11月29日 モナコ）

フランス1部モナコの日本代表MF南野拓実（30）が29日、本拠でのパリSG戦で先制ゴールを決めるなど1ー0の勝利に貢献。首位を走る昨季の欧州3冠王者を撃破し、チームの連敗を3で止める活躍に「本当に嬉しい」と喜びを爆発させた。

南野はゴールを決めた先日の欧州CLパフォス戦（△2ー2）に続き公式戦2試合連続で先発出場。すると後半23分、左サイドからのクロスをワントラップしてから冷静に左足一閃。低く抑えたシュートをゴール右隅へと流し込み公式戦2戦連発。リーグ戦では9月のオセール戦以来となる2カ月ぶり今季3点目を挙げチームを勝利へと導いた。

試合後、スポーツ専門局「beIN Sport」のインタビューに応じた南野は「私たちにとって素晴らしい勝利でした。チームのためにも本当に嬉しいですし、楽しい時間を過ごせました。この勝利で今後チームが良い流れになることを願っています」とコメントした。

南野の鮮やか決勝弾にネットも歓喜。「さすがモナ王」「モナコの王様がチームを救った」「素晴らしい一撃」「スゴいとしか言いようがない」と絶賛の嵐。中にはフランス語で「上手すぎる」「華麗だ」「柔らかくて美しいゴール」などといった声も上がっていた。