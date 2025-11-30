マンチェスター・Cvsリーズ 試合記録
【プレミアリーグ第13節】(エティハド スタジアム)
マンチェスター・C 3-2(前半2-0)リーズ
<得点者>
[マ]フィル・フォーデン2(1分、90分+1)、ヨシュコ・グバルディオール(25分)
[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(49分)、ルーカス・ヌメチャ(68分)
<警告>
[マ]マテウス・ヌネス(55分)、ベルナルド・シウバ(57分)、ヨシュコ・グバルディオール(66分)、ジャンルイジ・ドンナルンマ(87分)
[リ]ジョー・ロドン(58分)
└前節インアウトの田中碧、マンC戦先発出場で“実質アシスト”の追撃弾演出も…粘ったリーズは後半AT被弾で4連敗
