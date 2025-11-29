ミナ ペルホネン、30周年記念イベントをスパイラルで開催　蓮沼執太やカネコアヤノらをゲストにトーク＆ライブ

「ミナ ペルホネン（minä perhonen）」が、現在東京・世田谷美術館で開催中の展覧会「つぐ minä perhonen」の関連企画として、ブランド創設30周年を記念したイベント「キートスパイバ！（kiitospäivä!）」を青山のスパイラル1階showcaseと3Fホールで開催する。期間は12月22日から26日まで。

キートスパイバ！は、ブランドの30周年を締めくくる最後のイベントとして実施。会場では、特別アイテムの販売と受注を行うほか、さまざまなクリエイターを迎えたトーク＆ライブイベントを開催する。展覧会「つぐ minä perhonen」のテーマとも関連する「波紋同士が重なり、溶け合い、新しい表現が生まれていく」さまを、言葉とパフォーマンスを通して表現する。

トーク＆ライブイベントでは、連日多様なゲストが登場。12月23日には細野晴臣と原田郁子、24日には蓮沼執太と森山未來、25日には熊谷和徳とアオイヤマダ、26日にはカネコアヤノと「ケイスケカンダ（keisuke kanda）」の神田恵介が出演し、ライブパフォーマンスやミナ ペルホネンの皆川明、田中景子との対談を行う。各回のチケットは、現在イープラス（e+）で販売している。

■「kiitospäivä!」 イベントスケジュール

＜ 特別アイテムの発売と受注＞

日程：2025年12月22日（月）〜 12月26日（金）

時間：10:00〜19:00

場所：スパイラル 1F showcaseと3F ホワイエ

所在地：東京都港区南青山5-6-23

※内容詳細は、追ってブランド公式ホームページで告知予定。

＜TALK & LIVE＞

日程：2025年12月23日（火）〜 12月26日（金）

時間：17:00 開場／18:00 開演

※トークとライブの順は、前後する場合あり。

内容：

・12月23日（火）

料金：S席 10000円 / A席 8000円

TALK：細野 晴臣 × 原田 郁子 × 皆川 明（ミナ ペルホネン）

LIVE：原田 郁子

※既に満席

・12月24日（水）

料金：S席 8000円 / A席 6000円

TALK：蓮沼 執太 × 森山 未來 × 田中 景子（ミナ ペルホネン）

LIVE：蓮沼 執太 × 森山 未來

・12月25日（木）

料金：S席 8000円 / A席 6000円

TALK：熊谷 和徳 × アオイヤマダ × 皆川 明（ミナ ペルホネン）

LIVE：熊谷 和徳 × アオイヤマダ

・12月26日（金）

料金：S席 8000円 / A席 6000円

TALK：カネコアヤノ × 神田 恵介（keisuke kanda）× 田中 景子（ミナ ペルホネン）

LIVE：カネコアヤノ

申し込み：2025年11月20日（木）12:00よりe+（イープラス）にてチケット発売

※e+サイトにて会員登録が必要。

チケットに関するお問い合わせ：support-qa.eplus.jp

その他お問い合わせ：ミナ ペルホネン インフォメーションデスク 03-5793-3700

（12:00〜19:00、月曜・年末年始休）

主催：ミナ ペルホネン

企画・制作・運営：ミナ ペルホネン

企画・制作協力：スパイラル

テクニカル：LUFTZUG, KARABINER inc., DOTWORKS

会場協力：株式会社ワコールアートセンター