ミナ ペルホネン、30周年記念イベントをスパイラルで開催 蓮沼執太やカネコアヤノらをゲストにトーク＆ライブ
キートスパイバ！は、ブランドの30周年を締めくくる最後のイベントとして実施。会場では、特別アイテムの販売と受注を行うほか、さまざまなクリエイターを迎えたトーク＆ライブイベントを開催する。展覧会「つぐ minä perhonen」のテーマとも関連する「波紋同士が重なり、溶け合い、新しい表現が生まれていく」さまを、言葉とパフォーマンスを通して表現する。
トーク＆ライブイベントでは、連日多様なゲストが登場。12月23日には細野晴臣と原田郁子、24日には蓮沼執太と森山未來、25日には熊谷和徳とアオイヤマダ、26日にはカネコアヤノと「ケイスケカンダ（keisuke kanda）」の神田恵介が出演し、ライブパフォーマンスやミナ ペルホネンの皆川明、田中景子との対談を行う。各回のチケットは、現在イープラス（e+）で販売している。
■「kiitospäivä!」 イベントスケジュール
＜ 特別アイテムの発売と受注＞
日程：2025年12月22日（月）〜 12月26日（金）
時間：10:00〜19:00
場所：スパイラル 1F showcaseと3F ホワイエ
所在地：東京都港区南青山5-6-23
※内容詳細は、追ってブランド公式ホームページで告知予定。
＜TALK & LIVE＞
日程：2025年12月23日（火）〜 12月26日（金）
時間：17:00 開場／18:00 開演
※トークとライブの順は、前後する場合あり。
内容：
・12月23日（火）
料金：S席 10000円 / A席 8000円
TALK：細野 晴臣 × 原田 郁子 × 皆川 明（ミナ ペルホネン）
LIVE：原田 郁子
※既に満席
・12月24日（水）
料金：S席 8000円 / A席 6000円
TALK：蓮沼 執太 × 森山 未來 × 田中 景子（ミナ ペルホネン）
LIVE：蓮沼 執太 × 森山 未來
・12月25日（木）
料金：S席 8000円 / A席 6000円
TALK：熊谷 和徳 × アオイヤマダ × 皆川 明（ミナ ペルホネン）
LIVE：熊谷 和徳 × アオイヤマダ
・12月26日（金）
料金：S席 8000円 / A席 6000円
TALK：カネコアヤノ × 神田 恵介（keisuke kanda）× 田中 景子（ミナ ペルホネン）
LIVE：カネコアヤノ
申し込み：2025年11月20日（木）12:00よりe+（イープラス）にてチケット発売
※e+サイトにて会員登録が必要。
チケットに関するお問い合わせ：support-qa.eplus.jp
その他お問い合わせ：ミナ ペルホネン インフォメーションデスク 03-5793-3700
（12:00〜19:00、月曜・年末年始休）
主催：ミナ ペルホネン
企画・制作・運営：ミナ ペルホネン
企画・制作協力：スパイラル
テクニカル：LUFTZUG, KARABINER inc., DOTWORKS
会場協力：株式会社ワコールアートセンター