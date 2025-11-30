南野拓実が値千金の決勝弾！10人となったモナコが王者パリSGに１−０勝利！
現地11月29日に開催されたリーグ・アンの第14節で、南野拓実が所属するモナコが王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦した。
リーグ３連敗中のモナコは22分、先発した南野のパスを受けたゴロビンがエリア外からミドルシュート。これは相手GKシュバリエにキャッチされる。
続く27分、バロガンの右からのクロスにボックス内で南野が反応。左足で鋭いダイレクトシュートを放ったが、シュバリエのビッグセーブに阻まれる。
さらに39分、敵陣中央でボールを拾ったカイオ・エンリケが左足で鋭いクロスを供給。エリア内で反応したサリスが左足で合わせてネットを揺らすも、オフサイドの判定。惜しくも、得点とはならなかった。
モナコが再三ゴールに迫るも、得点を奪えず、０−０で前半を終えた。
後半に入って53分、ホームチームはピンチを迎える。マユルのスルーパスをエリア内で受けたクバラツヘリアにシュートを浴びるが、守護神フラデツキーが阻む。
迎えた69分、ついに先制に成功する。ゴロビンの左サイドからのクロスを南野がトラップで収め、左足のシュートでゴールに流し込んだ。
リードを奪ったモナコは、しかし80分にケーラーがペナルティエリア手前で抜け出した相手を倒してしまい、レッドカードを受けて退場。数的不利となる。
それでも、パリSGの猛攻を凌いたモナコが、１−０で勝利。日本代表MFの公式戦２試合連続ゴールが決勝点となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実が公式戦２戦連発！王者パリSG相手に決めた左足弾
