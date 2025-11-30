【ルカ（フィンランド）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は２９日、フィンランドのルカでジャンプ男子個人第５戦（ＨＳ１４２メートル、Ｋ点１２０メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が初の表彰台となる自己最高２位に入った。

悪天候の影響で途中で打ち切られ、１回目の成績で最終順位を決めた。二階堂は１４１メートルを飛び１３６・４点だった。

小林陵侑（チームＲＯＹ）は５位、佐藤幸椰（雪印メグミルク）は１７位、小林朔太郎（同）は２１位。１４２メートルを飛んだアンジェ・ラニシェク（スロベニア）が１４１点で２連勝で通算１０勝目を挙げた。

複合男子の個人第２戦は、谷地宙（ＪＡＬ）が日本勢最高の１７位。成田絆（小坂町ク）は１９位、木村幸大（岐阜日野自動車）は２３位、渡部暁斗（北野建設）は２８位、山本涼太（長野日野自動車）は３４位。

前半飛躍が強風で中止となり、２８日の予備飛躍の成績が採用された。ヨハネス・ランパルター（オーストリア）が２連勝で通算１９勝目。

距離スプリント・クラシカルで日本勢は男女とも決勝に進めなかった。