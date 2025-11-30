南野拓実が王者パリSG相手に先制ゴール！鮮やかな一撃で公式戦２戦連発！
現地11月29日開催のリーグ・アン第14節で、南野拓実が所属するモナコが王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦している。
この一戦に先発した南野が、今季のリーグ戦３点目を決める。
スコアレス迎えた69分、ゴロビンの左サイドからのクロスをトラップで収め、左足の鮮やかなシュートをゴールに流し込んでみせた。
30歳の日本代表MFは、26日に行なわれたチャンピオンズリーグのパフォス戦（２−２）に続き、公式戦２試合連続ゴール。昨季王者のパリSGを相手に結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実が公式戦２戦連発！王者パリSG相手に決めた左足弾
