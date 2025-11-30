南野が公式戦２試合連続ゴールを決めた。（C）Getty Images

　現地11月29日開催のリーグ・アン第14節で、南野拓実が所属するモナコが王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦している。

　この一戦に先発した南野が、今季のリーグ戦３点目を決める。

 
　スコアレス迎えた69分、ゴロビンの左サイドからのクロスをトラップで収め、左足の鮮やかなシュートをゴールに流し込んでみせた。

　30歳の日本代表MFは、26日に行なわれたチャンピオンズリーグのパフォス戦（２−２）に続き、公式戦２試合連続ゴール。昨季王者のパリSGを相手に結果を残した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】南野拓実が公式戦２戦連発！王者パリSG相手に決めた左足弾

 