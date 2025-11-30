こ、こんなの待ってたァァッ！【ROPÉ PICNIC】淡色が上品♡「新作バッグ」

いろいろなシーンで活躍しそうな淡い色味の上品バッグが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】に登場。冬らしいふわふわした見た目のバッグや、ハートのチャームが目を引くミニショルダーなど、大人に似合う淡色バッグは見逃せません。新作バッグをお供に、おしゃれなコーディネートを完成させて。

ふわふわした冬らしさ満点のバッグ

【ROPÉ PICNIC】「マルチWAYファーフラップハンド & ショルダーバッグ」\6,589（税込）

フラップ部分にふわふわのファーをあしらった、季節感たっぷりの2WAYバッグ。ファーを取り外せば、シンプルなバケツバッグとしても使えるので、冬が終わっても長く愛用できそうです。ツヤ感のある合皮素材と、やわらかそうな見た目のファーが高見えして、大人もおしゃれに持てそう。ライトグレー、ブラウン系、ベージュの3色展開で、明るいトーンが魅力的です。

冬のカジュアルコーデにアクセントを

ダッフルコートにショートパンツを合わせた、冬らしいカジュアルコーデに、ファー付きのバッグを投入。シンプルなデザインのアイテムで作ったコーデには、インパクトのある見た目のバッグで、アクセントを加えるのがおすすめです。アウターと近い色味のバッグを選べば、コーデにうまくなじんでこなれ感のある冬の好印象コーデに。

ハートチャームが可愛いきれいめバッグ

【ROPÉ PICNIC】「ハートチャーム付きミニレトルショルダーバッグ」\5,489（税込）

封筒のようなフラップデザインが特徴的な、ころんとした見た目のバッグ。ショルダーバッグとハンドバッグの2WAYで使えます。小さめながら7.8cmのマチがあり、350mlのペットボトルも入るサイズ感。バッグと同じ合皮素材でできたハートのチャームが、可愛らしいアクセントになっています。

ワンピで決めたきちんとコーデにぴったり

スタッフのwancyanさんが「リボンボウタイブラウスをインして、少しきちんと感もあるスタイリングにしました」と紹介しているきれいめなコーディネートで、ベージュのバッグが活躍。ラメツイードの華やかなワンピースや、リボン付きのブラウスなどの甘めなアイテムを、シンプルなバッグで落ち着かせています。高見えするので、クリスマスや年末年始のお出かけなど、きれいめな着こなしの日に持ってこい。

writer：Hina.W