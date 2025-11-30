【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 Ver.】 11月30日23時 予約締切 2026年4月 発送予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 Ver.」の予約をプレミアムバンダイにて本日11月30日23時まで受け付けている。価格は29,700円。発送は2026年4月の予定。

本商品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」より最終決戦時をイメージした「マイティーストライクフリーダムガンダム」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。

劇中でストライクフリーダムガンダム弐式が受けた機体本体の損傷箇所を一部新規造形で再現。腹部に受けた傷、MMI-X220 エグレージェ ビームシールドを失った右腕側部、切断された右のMMI-M16XE5 フォランスアスタ レール砲が再現されている。

また、損傷箇所の造形再現だけでなく、塗装とマーキングによってもダメージ表現が施され、主に爆風を受けたであろう箇所に「ダメージ塗装」、擦れた状態を再現した「ダメージマーキング」が採用されており、劇中の激しい戦闘を感じさせる表現となっている。

プラウドディフェンダーとのドッキング時に纏っていた粒子を表現したパール塗装が随所に施され、劇中シーンをイメージした「ラクス・クライン」のミニフィギュアが付属。さらに、新たにパース付きの「対艦刀フツノミタマ」も付属している。

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。