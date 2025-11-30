¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬¼«Í³·ÀÌó¤Ø¡ÄÎ®½Ð¤â¡¡3Ç¯·ÀÌóËþÎ»¤ÇÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¡12·î2Æü°Ê¹ß¤ÏÂ¾µåÃÄ¤È¸ò¾Ä²ÄÇ½¤Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¤ËÄó½Ð´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£12·î2Æü¤Ë¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢Â¾µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¡¢·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Í¸¶¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢º£µ¨¤Ç3Ç¯·ÀÌó¤¬ËþÎ»¡£·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤àµåÃÄ¤Ï¿·¤¿¤ËÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É»ÄÎ±Í×ÀÁ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ÎºÝ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤ë¾ò¹à¤òÍ¸¶Â¦¤¬À¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤Ø¤ÎµºÜ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤«¤é10¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿ºòµ¨¤Èº£µ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â14¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ÏÍ¸¶¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡ºßÀÒ3Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»38¾¡¡Ê21ÇÔ¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2¡¦60¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤â¸«¤»¤¿¡£¤³¤³2Ç¯¤Ï¼«¤é¥Î¥ë¥Þ¤Ë²Ý¤¹170Åêµå²ó¤ò¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥ê¥¢¡Ê24Ç¯¡á182²ó⅔¡¢25Ç¯¡á175²ó¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Îà°ÍÂ¸ÅÙá¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤±¦ÏÓ¤¬Î®½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£