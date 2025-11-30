プレミアリーグ 25/26の第13節 マンチェスター・シティーとリーズの試合が、11月30日00:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはジェレミ・ドク（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ウィルフリード・ニョント（FW）、ルーカス・ヌメチャ（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。マンチェスター・シティーのマテウス・ヌネス（MF）のアシストからフィル・フォーデン（MF）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに25分マンチェスター・シティーが追加点。ニコ・オライリー（MF）のアシストからヨシュコ・グバルディオル（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

リーズは後半の頭から2人が交代。ウィルフリード・ニョント（FW）、ダニエル・ジェームズ（FW）に代わりジャカ・ビヨル（DF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）がピッチに入る。

49分、リーズのドミニク・キャルバートルウィン（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに68分リーズが同点に追いつく。ルーカス・ヌメチャ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

69分、リーズが選手交代を行う。ジェームス・ジャスティン（DF）からガブリエル・グズムンドソン（DF）に交代した。

75分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。タイアニ・ラインデルス（MF）からラヤン・シェルキ（MF）に交代した。

81分、リーズが選手交代を行う。ルーカス・ヌメチャ（FW）からノア・オカフォー（FW）に交代した。

89分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ベルナルド・シルバ（MF）からオマル・マルムーシュ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分マンチェスター・シティーが逆転。ラヤン・シェルキ（MF）のアシストからフィル・フォーデン（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが3-2で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し90+3分までプレーした。

2025-11-30 02:20:12 更新